Suceava: O femeie cu fiul ei de aproximativ șapte ani în brațe s-a aruncat în fața unui tren

O femeie cu fiul ei de aproximativ șapte ani în brațe s-a aruncat, miercuri după-amiază, în fața unui tren, în gara din Câmpulung Moldovenesc, județul Suceava, mama și copilul, care are picioarele amputate, fiind transportați în stare gravă la spital. Potrivit primarului din Câmpulung Moldovenesc, Mihăiţă Negură, cel mai probabil este vorba de o tentativă de suicid, primele informații arătând că femeia a ieşit dintr-un tufiş cu copilul în braţe şi s-a aruncat în faţa trenului. La fața locului au intervenit un echipaj SMURD şi o autospecială de la Serviciul Județean de Ambulanță Suceava, femeia și fiul acesteia, în vârstă de aproximativ șapte ani, fiind transportați la Spitalul Municipal Câmpulung Moldovenesc. Directorul spitalului, Eugen Ciosnar, a declarat că femeia, în vârstă de aproximativ 40 de ani, este în comă și are un picior amputat de la genunchi, iar copilul are ambele picioare amputate, fiind semiconștient. Femeia și fiul său urmează să fie transferați la Spitalul Județean de Urgență Suceava.