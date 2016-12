Suciu speră să câştige procesul împotriva Executivului

Purtătorul de cuvânt al Executivului, Dan Suciu, unul dintre jurnaliştii care au dat în judecată Guvernul în chestiuni legate de legislaţia drepturilor de autor, a anunţat ieri că va continua să fie parte în procesul pe care îl are împotriva Guvernului României. „Sunt într-un proces cu Guvernul, ministerul de Finanţe şi ANAF. Consider că este o situaţie cel puţin inedită să am acest proces. Sper să îl câştigăm (...) Deci merg în continuare cu procesul”, a declarat noul purtător de cuvânt al Executivului. Dan Suciu a făcut parte din grupul de jurnalişti care în vara anului trecut a dat statul în judecată, prin intermediul avocatului Gheorghe Piperea, într-un proces colectiv ce viza declanşarea de către ANAF a procedurilor de inspecţie fiscală şi intenţia autorităţilor guvernamentale de a le percepe, retroactiv, TVA pe veniturile încasate din drepturile de autor aferente activităţilor independente pe care le-au prestat în ultimii cinci ani.