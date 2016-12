Sucul de coacăze negre previne durerile provocate de exerciţiile fizice

Sucul de coacăze negre poate preveni durerile şi tensiunile musculare ce pot apărea după efectuarea exerciţiilor fizice, potrivit unui studiu realizat de cercetătorii neo-zeelandezi, publicat în “American Journal of Physiology - Regulatory, Integrative Comparative Physiology”. Coacăzele negre sunt folosite de secole pentru tratarea oboselii, artritei, pietrelor renale, gutei şi problemelor pulmonare. Coacăzele sunt bogate în vitamina C şi antioxidanţi. Însă o echipă de cercetători coordonată de Roger Hurst, de la Institute for Plant & Food Research din Noua Zeelandă, a descoperit că sucul de coacăze negre poate preveni durerile şi întinderile musculare ce pot apărea după efectuarea exerciţiilor fizice. Voluntarii care au participat la teste şi au primit… super-fructul sub formă de pastilă, înainte şi după şedinţele zilnice de exerciţii fizice, au fost mai protejaţi de durere, iar organismul acestora a prezentat mai puţine simptome de inflamare.

La studiu au participat persoane care nu făceau în mod curent sport. Fiecare pastilă conţinea echivalentul a 30 sau 60 de grame de coacăze, pilulele fiind administrate zilnic, timp de trei săptămâni, înainte şi după şedinţele de exerciţii fizice. Cercetătorii spun că flavonoizii, substanţele oxidante conţinute de coacăze, protejează organismul de stresul oxidativ provocat de sport. Studii anterioare au demonstrat că sucul de coacăze negre poate reduce inflamaţia musculară provocată de utilizarea repetitivă a maşinii de scris sau a tastaturii computerului, pentru scriere. Autorii nu au reuşit să stabilească însă ce compuşi din acest suc ajută organismul să se recupereze după efectuarea unui sport. Printre aceştia s-ar putea număra antocianinele, responsabile şi pentru culoarea închisă a fructelor, care sunt eficiente şi în prevenirea unor boli, precum cele cardiace, cancerul, maladia Alzheimer şi diabetul.