Sucul de lămâie, sănătate la pahar!

Lămâile sunt o sursă importantă de substanţe nutritive: vitamina C, vitamina B, riboflavina, calciu, fosfor, magneziu, proteine şi hidraţi de carbon, toate acestea se găsesc în sucul de lămâie. În cazul în care consumi sucul de lămâie dimineaţa, efectele benefice asupra stării tale de sănătate vor fi şi mai puternice. Sucul de lămâie este foarte simplu de făcut: doar câteva lămâi stoarse bine, peste care se adaugă apă. Sucul de lămâie este foarte important pentru stomac. Persoanele care au greţuri, arsuri la stomac sau paraziţi intestinali pot avea grijă de problemele lor digestive printr-un amestec de suc de lămâie cu apă caldă. Sucul de lămâie nu numai că ajută la reducerea simptomelor de indigestie, dar ajută şi la o funcţionare bună a intestinului. De asemenea, poate fi folosit de o persoană care suferă de constipaţie. Având în vedere faptul că sucul de lămâie este bogat în vitamina C, este util în tratarea infecţiilor şi ajută la o mai rapidă vindecare. Tăieturile minore sau vânătăile por fi vindecate în mod natural prin simpla aplicare a câtorva picături de lămâie pe zona afectată. Sucul de lămâie ajută la coagularea sângelui. Dacă te-ai tăiat foarte puţin, aplică puţină lămâie peste zona rănită, iar sângerarea se va opri imediat. Sucul de lămâie elimină toxinele din corp, iar acest lucru este reflectat de o piele sănătoasă şi strălucitoare. De asemenea, persoanele care consuma de obicei suc de lămâie nu au multe riduri sau puncte negre. Sucul de lămâie poate reduce senzaţia de arsură de la nivelul pielii, vindeca acneea, elimina celulele moarte de pe piele şi albi anumite zone pătate de pe piele. Atunci când doreşti să scazi în greutate, consumă lămâie cu miere şi apa caldă, sucul lămâii fiind un mijloc natural de a arde toxinele. Pentru cele mai bune rezultate, acest amestec trebuie consumat dimineaţa. Conţinutul de potasiu îi ajută pe cei care au tensiune arterială crescută, tonificând arterelor. Persoanele cu astm bronşic, tulburări respiratorii, reumatism sau artrită pot avea foarte multe de câştigat dacă consumă suc de lămâie zilnic. Respiraţia urât mirositoare poate fi ţinută sub control dacă apelezi la suc de lămâie.