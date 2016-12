Sucul de sfeclă roşie, excelent detoxifiant

Sucul de sfeclă roşie conţine o serie de vitamine, îmbunătăţeşte metabolismul, combate anemia şi are efect de detoxifiere a ficatului, ajutându-l să distrugă grăsimile depozitate. În sfecla roşie se găseşte o combinaţie unică de sodiu şi calciu, ceea ce contribuie la dizolvarea calciului şi eliminarea excesului lui din organism. Sfecla roşie are un intens efect de energizare şi de remineralizare a organismului având în vedere că are foarte multe glucide, oligoelemente (magneziu, fosfor, potasiu, fier) şi vitamine (A, B, C şi PP). Este contraindicată pentru diabetici, întrucât păstrează un conţinut mare de zahăr. Zahărul din compoziţia sfeclei se absoarbe foarte repede în organism.