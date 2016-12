Sud-africanii domină imobiliarele româneşti

Existenţa unui singur cumpărător de proiecte imobiliare sperie potenţialii investitori, dar sunt semnale că în acest an vor apărea nume noi pe piaţă, a declarat ieri oficialul companiei de consultanţă imobiliară Jones Lang LaSalle (JLL), Gijs Klomp, referindu-se la fondul sud-african NEPI, care a realizat în ultimii ani aproape toate achiziţiile din piaţa românească. „Cei care se uită spre România se uită la lichiditatea pieţei, iar piaţa a fost lichidă, chiar dacă a fost un singur cumpărător. Lucrurile se vor schimba însă. Vom vedea tranzacţii în 2014 şi, de asemenea, investitori noi“, a punctat Klomp. Mai mult, oficialul JLL a arătat că, deşi cifrele macroeconomice ale României sunt foarte bune, nu multă lume le cunoaşte, iar chiriaşii şi investitorii au încă o imagine gri despre România: „ Stabilitatea cursului valutar şi nivelul redus al datoriei publice sunt semnale pozitive pentru investitori. 2014 pare a fi un an măcar stabil, cu perspective de a fi mai bun decât 2013“. Jones Lang LaSalle estimează că, în 2013, volumul tranzacţiilor a fost de 330 milioane euro. Cea mai mare operaţiune a fost achiziţia unui centru comercial de către New Europe Property Investors (NEPI), în ultimul trimestru al anului trecut. În 2013, NEPI a fost cel mai activ cumpărător din piaţa locală, la fel ca şi în 2012 şi 2011.