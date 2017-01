Sud-americanii pariază pe ofensivă

Candidate la un loc în optimi, Slovacia şi Paraguay pleacă de pe aceleaşi poziţii în confruntarea de azi, de la ora 14.30. Egalaţi în minutele de prelungire ale meciului de debut, cu Noua Zeelandă, slovacii au încercat să vadă partea plină a paharului. „Important este că am fost aproape de un succes şi am câştigat primul punct la turneul final”, a spus selecţionerul Vladimir Weiss. Antrenorul slovac pare decis să nu schimbe formula de start, mai ales că s-a arătat mulţumit de felul în care s-au prezentat elevii săi la debut. „Am dominat întreg jocul, dar am avut ghionion. Meciul cu Paraguay poate fi decisiv în ecuaţia calificării”, a adăugat Weiss. În schimb, antrenorul sud-americanilor, Gerardo Martino, are o sarcină grea în alegerea cuplului de atacanţi, având la dispoziţie patru jucători de valoare. Refăcut complet, golgeterul celor de la Benfica Lisabona, Oscar Cardozo, are şanse mari să fie titularizat alături de Nelson Valdez, urmând ca vedeta Roque Santa Cruz să rămână, în continuare, pe banca de rezerve. Tehnicianul paraguayan este decis să schimbe şi stilul de joc, mizând mai mult pe ofensivă. „Meciul cu Slovacia va fi total diferit faţă de cel cu Italia. Va trebui să ne îmbunătăţim posesia şi să pasăm mult mai rapid”, a avertizat Martino. Pentru sud-americani şi un egal ar fi un rezultat convenabil, ţinând cont că în ultima rundă din grupe vor da piept cu cea mai slab cotată echipă, Noua Zeelandă. În schimb, slovacii au nevoie de un succes, în caz contrar urmând să se lupte pentru calificare cu Italia, campioana mondială en titre.

Formaţiile probabile - Paraguay (antrenor Gerardo Martino): Villar - Bonet, Da Silva, Alcaraz, Morel - Vera, Riveros, Caceres, A. Torres - N. Valdez, Cardozo; Slovacia (antrenor Vladimir Weiss): Mucha - Zabavnik, Skrtel, Durica, M. Cech - Strba - V. Weiss jr., Sestak, Hamsik - Vittek, Jendrisek.