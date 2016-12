“Sufăr foarte mult că nu avem în România un sistem de bănci româneşti”

Consilierul guvernatorului Băncii Naţionale a României (BNR) Adrian Vasilescu a participat, vineri, la dezbaterea cu tema „IMM-urile, punctul nevralgic al economiei româneşti\", organizată de BNR în parteneriat cu o publicaţie. Cu acest prilej, el a declarat că \"suferă foarte mult din cauză că nu avem un sistem de bănci româneşti\", dar că sistemul pe care îl avem şi pe care am fost nevoiţi să îl importăm este unul puternic, iar BNR este preocupată ca el să rămână stabil: ”Cine să facă un sistem de bănci româneşti în România? Un sistem de bănci, de care aveam nevoie atunci când s-a dezvoltat sistemul bancar, avea nevoie de capital, de competenţă, de management. De unde să le fi luat pe toate astea? Am fost nevoiţi să importăm sistem bancar, şi îl avem de bine, de rău”. El a arătat că acesta este un sistem puternic şi că BNR are o preocupare \"teribilă\" ca acest sistem să rămână stabil şi să meargă pe picioarele lui, să nu fie nevoie să se clatine: ”Noi avem criză economică în România dar nu avem criză financiară, mai ales o criză bancară. Capitalul românesc trebuie să-l facem. Celălalt capital vine de afară. Din păcate, din 2000 până în 2008 am făcut creştere economică într-un ritm alert la nivelul cel mai înalt din Europa cu economisirea altor ţări. Capitalul românesc se face prin economisire. Nu cunosc altă formă decât economisirea. Asta durează mulţi ani şi trebuie să avem o strategie întreagă. Acum nu avem capital intern”. El a ţinut să atragă atenţia că declaraţiile sunt făcute în nume propriu şi că acestea nu implică poziţia BNR.