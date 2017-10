SUFERINȚA bolnavilor de scleroză multiplă! Cer ajutor autorităților!

Pacienții din România întâmpină mari probleme atunci când vine vorba de tratament, dar nu numai. De exemplu, bolnavii cu scleroză multiplă (SM) sunt puși pe drumuri atunci când trebuie să intre în posesia tratamentelor specifice din cadrul programului național de scleroză multiplă. Pentru a pune capăt acestei situații, participanții la cea de-a XV-a ediție a Seminarului Național SM, organizat de Asociația de Scleroză Multiplă din România, au solicitat autorităților deschiderea de noi centre de tratament în țară pentru pacienți, soluționarea blocajului privind transferul pacienților la centrele de tratament din proximitate și actualizarea programului de tratament cu terapii noi, punctează scoalapacientilor.ro. Datele statistice arată că, în prezent, 4.000 de pacienți afectați de SM sunt tratați în același număr de centre (11), cu o medie de 400 de pacienți/centru. ”Sunt centre de tratament, de exemplu Spitalul Colentina din București, care adună aproape tot sudul țării, cu aproximativ 700 de pacienți SM tratați, fiind supraaglomerate, ceea ce afectează grav calitatea serviciilor medicale, lucru care ar putea fi îmbunătățit prin deschiderea de noi centre și transferarea pacienților în aceste centre de proximitate. Pacienții trebuie să se deplaseze lunar în centre de tratament, venind de la distanțe foarte mari”, a declarat președintele Asociației de Scleroză Multiplă din România, Ștefania Pescaru, citată de sursa menționată. Ministrul Sănătății, prof. dr. Florian Bodog, s-a arătat deschis la propunere: “Îmi doresc ca orice centru nou înfiinţat sau orice centru care funcţionează în România să asigure tratamentul pacienţilor în condiții de siguranţă. Putem să discutăm flexibilizarea condițiilor în urma cărora se înființează aceste centre, dar fără a afecta siguranţa pacientului. Aceasta este prioritatea mea, prioritatea Ministerului Sănătății şi a Guvernului României. De la începutul acestui an am ridicat gradul de acces al pacienţilor la tratament prin desfiinţarea comisiilor de specialitate. În mod specific pentru pacienţii cu scleroză multiplă am reglementat modul în care aceştia pot să fie transferaţi de la un centru la altul, în aşa fel încât să poată fi trataţi în locurile cele mai apropiate de domiciliu. Urmare a demersurilor pe care specialiştii în domeniul de sănătate şi asociaţiile de pacienţi le vor face, vom acredita şi alte centre”.

Asociația de Scleroză Multiplă a solicitat actualizarea programului de tratament cu terapii noi, în condițiile în care România este în urmă la soluții terapeutice: ”Doar 7 soluții terapeutice sunt incluse în programul național de tratament al sclerozei multiple, față de 13 soluții disponibile în Uniunea Europeană”. Vestea bună este că, în cel mai scurt timp, în România vor fi disponibile 10 soluții terapeutice din cele 13 accesibile în UE.

Scleroza multiplă este o afecțiune neurologică cronică, care afectează sistemul nervos central, în mod special creierul, măduva spinării și nervii optici. Scleroza multiplă poate provoca dificultăți în forța și controlul muscular, tulburări de vedere, de echilibru, ale sensibilității și tulburări ale funcțiilor mentale.