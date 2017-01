„Suflete” salvate de Protecţia Animalelor şi Poliţie

Preşedintele Asociaţiei pentru Protecţia Animalelor din Constanţa, Zeadin Murat, se poate lăuda, alături de voluntarii săi care doresc să ofere o viaţă mai bună “animăluţelor”, că au salvat, la sfîrşitul săptămînii trecute, mai multe sufleţele. Primul caz a fost înregistrat vineri la prînz, cînd lucrătorii Serviciului Naţional Unic pentru Apeluri de Urgenţă 112 le-au cerut sprijinul pentru salvarea unei căţeluşe gestante, care rămăsese blocată într-o ţeavă de sub un pod din localitatea constănţeană Cobadin. Zeadin Murat, împreună cu alţi voluntari, s-a deplasat la faţa locului şi, după două ore de calvar - în care au tăiat bucăţică cu bucăţică ţeava de metal - căţeluşa a fost eliberată. Bella era, de fapt, paznica unei cîrciumi din localitate, iar clienţii fideli au fost foarte fericiţi şi au promis, în faţa animalului care în curînd va deveni mamă, că nu o vor mai lăsa să facă “prostii” şi că îi vor oferi un cămin. După salvarea Bellei, iubitorii de animale au plecat imediat la un alt caz, semnalat tot prin 112, care anunţa că în localitatea Peştera, dintr-o fîntînă din apropierea fostului IAS, se aud “ţipetele” de disperare ale unei pisici. Situaţia se prezenta tragic deoarece fîntîna avea o adîncime de peste 15 m, ceea ce le îngreuna semnificativ intervenţia. La o primă observaţie, se părea că animalul este pe fundul puţului însă, prezenţa de spirit din mijlocul smulgerii generale a părului, a lui Zeadin Murat a observat că pisica se autosalvase de la înec, reuşind să se caţere şi să intre într-o scobitură de la suprafaţa apei. Operaţiunea de salvare nu a fost dificilă, deoarece s-a coborît pe scara fîntînii şi, după două minute, pisica a fost eliberată din “sechestrul” capcanei morţii. Ziua următoare, sîmbăta, avea să fie o zi dificilă pentru iubitorii de animale. Locatarii din M1, bloc aflat vizavi de Piaţa Brotăcei, sînt terorizaţi de zgomotele înfiorătoare pe care le propagă noaptea nişte pui de pisică care şi-au găsit adăpostul în subsolul blocului. Un vecin mai “curajos” a blocat gurile de acces cu bucăţi de BCA, acţiune care a creat isterie în comunitatea din subsol. Un iubitor de animale a observat îngrozit ce se întîmplă şi, dîndu-şi seama că urmările ar putea fi tragice, a sunat la 112. Zeadin Murat şi-a dat seama rapid că blocarea gurilor de acces reprezintă un genocid şi a chemat în ajutor şi poliţiştii Secţiei 2. După refacerea căilor de acces între mame şi pui, s-a încercat consultul puilor. În subsol era o imagine dezolantă. ”Am intrat în subsol şi am încercat să efectuez controlul medical. Am găsit o privelişte îngrozitoare, doi pui de pisică negri şi mici cît o palmă dormeau pe cadavrul mămicii lor care, cel mai probabil, a fost otrăvită de locatari. Am urcat cu poliţia şi am vorbit cu toţi vecinii, cărora le-am explicat că trebuie să lăsăm pisicile să aibe parte de selecţia naturală. Totodată, i-am familiarizat şi cu riscurile - sancţiuni şi amenzi - la care se expun în faţa legii dacă vor fi găsite vinovaţi”, a declarat Zeadin Murat.