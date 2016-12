Suflete chinuite!

Sărăcia s-a dovedit a fi, pentru o familie aflată în suferinţă, mai mult decât o pedeapsă. Trei femei, mamă, bunică şi fiică, toate bolnave, îşi duc cu greu traiul de pe o zi pe alta. La marginea localităţii Murfatlar, în două camere prăpădite locuieşte familia Gheorghe. Bunica are tumoră malignă bronhii şi pulmon, zilele fiindu-i numărate. Fetiţa, Maria, de 13 ani, cântăreşte numai 32 kg, a avut TBC, iar acum are astm bronşic infecţios. Mama, Rodica Gheorghe, a avut apă la plămâni, iar acum medicii i-au pus alt diagnostic: fibron uterin. Banii primiţi din alocaţii sunt prea puţini pentru a cumpăra mâncare. Au datorii la magazinele din sat, la vecini şi se gândesc cu groază că vine iarna, iar casa stă să se prăbuşească pe ele. “Nopţi la rând am adormit flămândă. O hrănesc cu ce am pe Maria. E copil, trebuie să mănânce bine pentru că e bolnavă şi e în creştere. Nu vreau să aibă viaţa mea chinuită”, ne-a spus, printre lacrimi, Rodica. Sunt prea sărace ca să cumpere rechizite, iar din toamnă fetiţa va intra în clasa a 7-a şi se îngrijorează că nu va avea bani pentru caiete şi cărţi. Maria este premiantă, iar în fiecare seară îi citeşte mamei poveşti cu final fericit, imaginându-şi că într-o zi coşmarul vieţii lor va lua sfârşit.

“VREAU SĂ TREACĂ TIMPUL MAI REPEDE, SĂ MĂ FAC MARE ŞI SĂ DEVIN BUCĂTAR SAU COFETAR. ATUNCI VOI CÂŞTIGA BANI ŞI VOI AVEA GRIJĂ DE MAMI. NU VREAU SĂ MOARĂ, SĂ MĂ LASE SINGURĂ PE LUME”

Cele trei femei, copleşite de dureri, trăindu-şi viaţa în suferinţă au nevoie să îşi consolideze casa în care stau, altfel, la iarnă copilul nu va putea învăţa în frig şi umezeală. Visul frumos, construit seară de seară din poveşti, se va spulbera într-o clipă, iar copila nu va fi altceva decât încă o victimă a sărăciei, un caz pierdut. E un copil bun, învaţă bine, dar nu are bani. Maria merită o şansă la viitor. Prin bunăvoinţa unor oameni cu suflet, fetiţa trebuie să-şi urmeze destinul. Un ajutor de orice fel, materiale de construcţii, alimente, rechizite sau bani, este binevenit pentru cele trei femei. În postul de Sfânta Maria, să ridicăm privirea spre cer şi să ajutăm o copilă să meargă la şcoală. Cei care au posibilitatea să facă o faptă bună o pot contacta pe Rodica Gheorghe, la numărul de telefon: 0727 264 843.