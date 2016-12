Sufocaţi de biruri!

Reţinerile suportate de angajat şi angajator, respectiv contribuţii sociale şi impozite, reprezentau, anul trecut, 43% din costul cu forţa de muncă, în urcare de la circa 41,5% în 2008, România fiind printre statele UE cu cele mai ridicate sarcini fiscale, alături de Slovenia şi Suedia, potrivit Institutului Naţional de Statistică (INS). Ieri, Institutul a publicat în premieră informaţii privind sarcina fiscală asupra costului forţei de muncă, un indicator ce măsoară proporţia tuturor reţinerilor (contribuţii sociale şi impozit) suportate de angajat şi angajator în totalul costului forţei de muncă pentru un salariat etalon, care realizează 67% din câştigul mediu brut al activităţilor de industrie, construcţii şi servicii comerciale. Sarcina fiscală asupra costului forţei de muncă se situa anul trecut sub nivelul din 2003, de aproape 43,5%. Ponderea reţinerilor suportate de angajat şi angajator în totalul costului forţei de muncă a atins în 2008 un minim de circa 41,5%, după care a urcat din nou anul trecut ca urmare a majorării contribuţiilor sociale ale angajatului şi angajatorului. La nivel european, sarcina fiscală asupra costului forţei de muncă era, în 2008, sub 30% în Malta, Irlanda, Luxemburg şi Marea Britanie, depăşea 45% în Franţa, Germania şi Ungaria şi ajungea la 50% în Belgia. Sarcina fiscală asupra costului forţei de muncă în România era în 2008 peste nivelul din 18 state membre ale UE, dar sub cotele din Suedia, Italia şi Austria. Totodată, sarcina fiscală asupra costului forţei de muncă se situa, în 2008, între 30% şi 40% în Portugalia, Polonia, Olanda, Spania, Bulgaria, Slovacia, Grecia, Danemarca, Estonia şi Finlanda, şi varia uşor în jurul pragului de 40% în Letonia, Cehia, Lituania şi Slovenia.