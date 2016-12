Sugar Blue revine în România

După succesul la public înregistrat cu prilejul concertelor susţinute în România, în 2007, 2008 şi 2009, inegalabilul muzician american, Sugar Blue, va susţine două show-uri la Bucureşti, pe 29 şi 30 iunie, în cadrul cărora îşi va prezenta şi noul album, „Raw Sugar Blue Live”. Primul concert va avea loc de la ora 21.30, în clubul Prietenii Mei, preţul unui bilet fiind de 75 de lei, iar cel de-al doilea concert este programat după ora 21.00, în clubul Jukebox, biletele putându-se achiziţiona la preţul de 60 de lei, cu loc rezervat şi 30 de lei fără loc. Biletele pentru concertul din clubul Jukebox vor fi disponibile în reţeaua eventim.ro.

În baza frumoasei prietenii care îi leagă şi a tradiţiei din anii anteriori, în deschiderea concertelor va cânta Marcian Petrescu, cel care va lansa, cu această ocazie, si noul album intitulat „desCÂNTECE DE BLUES”.

Instrumentul de suflet al lui Sugar Blue este deja celebra sa muzicuţă care l-a propulsat pe scenele blues încă de prin anii ’70, când a colaborat, totodată, cu celebra formaţie The Rolling Stones. Până să ajungă să cânte cu celebrii rockeri britanici, Sugar Blue a concertat şi înregistrat alături de nume de legendă din bluesul american precum Johnny Shines, Roosevelt Sykes, Brownie McGhee, Memphis Slim sau Louisiana Red. În 1983, a intrat în trupa legendarului bluesman Willie Dixon, Chicago Blues All Stars, pentru ca în 1985, să câştige primul Grammy, pentru albumul „Blues Explosion”. În 1987, a jucat şi a semnat o parte din coloana sonoră a filmului „Angel Heart”, cu Robert De Niro în rol principal şi regizat de Alan Parker. În 2009, a fost unul dintre personajele de bază în filmul muzical „The Perfect Age of Rock’N’Roll”, regizat de Spike Lee.