Suicidul, cea mai plauzibilă ipoteză

Raportul întocmit de medicii legişti în cazul morţii administratorului Cherhanalei „Club 23”, Viorel Vălimăreanu, arată că acesta şi-a pierdut viaţa, cel mai probabil, din cauza arsurilor grave pe care le-a suferit. „În urma examenului necroptic macroscopic s-au constatat multiple deteriorări postcombustionale. Deocamdată, cauza morţii ar fi aceste arsuri de gradul IV pe aproape toată suprafaţa corporală. Am prelevat probe biologice pentru examene complementare pe care le vom efectua în laboratoare. Când vom avea şi aceste rezultate, vom putea preciza cu exactitate cauza morţii“, a declarat directorul Serviciului de Medicină Legală Constanţa, dr. Mihai Onciu. Având în vedere primele rezultate ale medicilor legişti, poliţiştii spun că, cel mai probabil, Viorel Vălimăreanu s-a sinucis. Totodată, anchetatorii susţin că, până la concluziile finale, nu vor abandona nici celelalte două premise pe care le-au luat în calcul de la începutul anchetei, respectiv crimă sau accident nefericit.

MOARTE SUSPECTĂ Trupul neînsufleţit al lui Viorel Vălimăreanu a fost descoperit, ieri dimineaţă, într-un autoturism care a ars în totalitate pe malul lacului Tatlageac. Cei care au sesizat autorităţile au fost trei angajaţi ai victimei care au observat maşina cuprinsă de flăcări. „Şeful (Vălimăreanu - n.r.) ne-a dat 50 de lei şi ne-a spus să mergem să ne luăm ţigări. Noi eram de muncă în foişorul din zona în care a fost găsită maşina arsă. Am plecat în localitatea 23 August şi, când ne-am întors, am observat, de departe, că ieşea fum dintr-un autoturism. Când ne-am apropiat, am văzut că era maşina pe care şi-o cumpărase şeful de câteva zile. Era cuprinsă în totalitate de flăcări. Câteva secunde mai târziu am auzit şi o bufnitură, cred că a explodat ceva înăuntru. Când ne-am uitat prima dată în maşină, am văzut o mână. Ne-a fost frică să ne apropiem. Am sunat apoi la 112“, a povestit Iulian Claudiu Tudose, un angajat. După ce au stins incendiul, pompierii au găsit pe scaunul şoferului trupul neînsufleţit al lui Vălimăreanu, iar în portbagaj - patru butelii care aveau robinetele deschise. Apropiaţii şi partenerii de afaceri spun că Vălimăreanu şi-ar fi pus capăt zilelor din cauza datoriilor imense pe care le avea sau pentru a pune capăt unei suferinţe ascunse.