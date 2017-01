Şuie Paparude şi Paraziţii au... „zguduit” plaja Hanul Piraţilor

Vremea neprietenoasă din weekend nu a speriat miile de petrecăreţi care au ales să participe, în serile de vineri şi sâmbătă, la concertele din cadrul celei de-a doua ediţii a turneului „Ursus Evolution”. Anul acesta, plaja Hanul Piraţilor din Năvodari a fost punctul fierbinte în care şi-au dat întâlnire cu fanii câteva dintre cele mai apreciate trupe autohtone de rock şi rap.

REPREZENTAŢII ANULATE În prima seară de concert, după reprezentaţiile susţinute de Byron şi Raku, băieţii de la CTC au fost nevoiţi să îşi întrerupă activitatea de pe scenă din cauza ploii care le-a stricat planurile organizatorilor, spre dezamăgirea fanilor trupelor Vama şi Viţa de Vie, care nu au mai apucat să cânte.

SUPER SHOW „ŞUIE” Deşi cea de-a doua seară de concerte a debutat cu emoţii generate de o prognoză meteo nefavorabilă, vremea a ţinut totuşi cu miile de petrecăreţi rebeli, care nu s-au speriat de ploaie şi au petrecut până târziu în noapte. Seara a început cu reprezentaţiile trupelor The Mood şi Nişte Băieţi şi a continuat cu un show electrizant marca Şuie Paparude.

„Atmosfera a fost foarte frumoasă, aşa cum ne şi aşteptam. Într-un fel, vremea a ţinut şi nu a ţinut cu noi. Măcar în seara a doua am putut să ne desfăşurăm cum trebuie şi totul a fost OK. Aşa cum am spus şi pe scenă, urmează să lansăm un nou album în toamnă, pentru că... trebuie! Nu ne-am gândit încă la un nume, dar vom face totul ca la carte, cu single-uri promovate în clipuri şi concerte”, a declarat solistul trupei Şuie Paparude, Bean, artist ce reprezintă imaginea turneului.

PARAZIŢII „ÎN EFECT” Cei de la Şuie... au fost urmaţi pe scenă de greii hip-hop-ului Paraziţii & Mark One, intens ovaţionaţi de publicul care a cântat cu ei piese mult cunoscute cu mesaj social de impact şi limbaj mai greu de… „gestionat” pentru persoanele pudice, precum „De ziua ta”, „Necomercial” sau „O cheamă”. „Fiecare artist are publicul pe care şi-l merită! Am mai spus şi am s-o spun mereu, detest „cocalarii” din România şi se pare că un segment larg al publicului împărtăşeşte acest sentiment. Avem un public perfect la Ursus, iar hip-hop-ul este bine să stea aproape de muzica rock”, a declarat Cheloo de la Paraziţii.

Cea de-a doua şi ultima seară a turneului „Ursus Evolution” s-a încheiat cu reprezentaţia „veteranilor” de la Iris şi cu un fabulos foc de artificii.