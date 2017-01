Sulfina Barbu a renunţat la şefia organizaţiei de femei

Sulfina Barbu a renunţat, vineri, la funcţia de preşedinte al Organizaţiei de Femei (OF) a PDL, care este incompatibilă cu cea de vicepreşedinte în Biroul Permanent Naţional (BPN) al PDL, în locul ei fiind aleasă Cristina Trăilă, la propunerea Sulfinei Barbu. Cristina Trăilă are 38 de ani şi este avocat, ea fiind până recent preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare şi Monitorizare a Achiziţiilor Publice. Sulfina Barbu a mai declarat, vineri, că tot în cadrul BPN al OF PDL a fost adoptată o rezoluţie prin care femeile democrat liberale cer Guvernului ca, împreună cu preşedintele ţării, să depună eforturi pentru „a reface credibilitatea zdruncinată a României, credibilitate care trebuie refăcută atât în faţa partenerilor europeni, cât şi în faţa partenerilor NATO”. (T.I.)