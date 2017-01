Sulfina Barbu vorbeşte din rapoarte: “Plajele arată foarte bine”

Prezentă la Constanţa la întîlnirea de lucru pe probleme se prevenire a inundaţiilor, Sulfina Barbu a încercat să evite un subiect "delicat", respectiv dezastrul de pe plajele litoralului. Însă, la presiunile jurnaliştilor a dat cîteva răspunsuri pe această temă. La întrebarea ce se petrece cu algele şi cu scoicile aflate în putrefacţie pe plaje, ministresa a dat răspunsuri din hîrtii: "Din rapoartele pe care le primim zilnic de la Direcţia Ape Dobrogea Litoral (DADL), au fost evacuate de pe plaje peste 1.800 de tone de alge şi de scoici". Ea a mai spus că directorul Administraţiei Naţionale Apele Române (ANAR), Jorj Mihailovici poate da presei mai multe relaţii despre plaje. "Din punctul meu de vedere, vă spun sincer, sîntem pe un trend ascendent. Pot să vă spun că există la ora actuală plaje care pot fi comparate cu plaje din orice alt stat", a declarat Jorj Mihailovici. Ca exemple a dat zona Complexului "Vega" şi zona "Perla Majestic", adică plajele din faţa unităţilor hoteliere a doi dintre cîştigătorii licitaţiilor de închiriere ale acestor obiective. Cu alte cuvinte, cele două societăţi au închiriat hectare întregi de plaje, dar şi-au amenajat doar în faţa unităţilor hoteliere, cel puţin asta a reieşit din declaraţia directorului general al ANAR. "Perla Majestic a avut o deschidere oficială, la care, poate nu ştiţi, dar a inaugurat un patinoar pe plajă", a mai spus Jorj Mihailovici. Întrebat cum a apărut acest patinoar pe plajă, pentru că în caietele de sarcini nu erau prevăzute aceste obiective şi, mai ales, cum de s-au acoperit cu tot soiul de construcţii abuzive hectare întregi de plajă, directorul ANAR a ocolit răspunsul.

Strategia Sulfinei dă roade doar pe hîrtie

Şi în ceea ce priveşte faptul că utilajele acţionează în miezul zilei lovind turiştii veniţi în concediu, directorul ANAR a spus că nu au voie decît dimineaţa, pînă în ora 09:00 şi seara. "Acum sîntem în perioada în care învăţăm şi noi ce au făcut şi alţii şi dacă ştiţi, la bulgari există un program de plajă. După ora 18:30, turistului îi este interzis să stea pe plajă. Îmi pare rău că nu am pozele la mine, eu am făcut pozele acestea la Albena. Eu v-am povestit care era programul de lucru şi, în acest sens, vă rog să întrebaţi operatorul de plajă", a mai spus Mihailovici. Ziariştii au rămas consternaţi. Adică, nu se iau măsuri? Nu administratorul plajei, respectiv DADL trebuie să-l "tragă" de urechi pe operatorul care a închiriat acest obiectiv, că omoară turiştii cu wola? Sulfina Barbu nu vede nici că pe plajă nu există grupuri sanitare. Potrivit declaraţiilor reprezentantului SC Romned, Sorin Greavu, unul dintre operatorii de plajă, nu a fost permisă amplasarea toaletelor ecologice pe plajă, ci doar a celor care se racordează la sistemul de canalizare, sistem care, în prezent, este inexistent. "Cred că este fals ceea ce spuneţi, că nu le-a dat voie Apele Române. De ce nu întrebaţi operatorul de plajă?", a mai spus Mihailovici. Nu întrebăm operatorul de plajă, pentru că plajele nu sînt ale operatorului, ci se află în administrarea DADL. "Implementarea strategiei dă roade, pentru că v-am prezentat şi rapoartele celor care au fost în comisia de verificare a contractelor, în continuare, urmărim cu stricteţe implementarea acestei strategii, astfel încît plajele să fie la standarde europene", a mai spus ministresa Mediului. Însă, cu rapoarte şi minciuni n-o să ajungă niciodată plajele la standarde europene. Poate ministresa ar trebui să ajungă, de exemplu, pe plaja "Esplanada" de la Venus, care, de trei săptămîni, este transformată în tranşee, expunînd tot soiul de reziduri şi argile pe nisipul destinat turiştilor.

Ministrul Mediului încalcă lege în mod sistematic

"Eu vă spun un singur lucru: această strategie a respectat legislaţia din România. Verificările pe care eu le-am dispus după licitaţie, prin Corpul de Control au confirmat ceea ce vă spun. Am creat un cadru legal care trebuie respectat şi DADL are obligaţia de a monitoriza şi aplica sancţiuni", a mai spus Barbu. Numai că, ministrul Mediului a trecut foarte uşor peste faptul că operatorii de plajă nu şi-au respectat caietele de sarcini, că pînă la apariţia în Monitorul Oficial al ordonanţei 19/2006, cu modificările care au permis exceptarea de la obţinerea autorizaţiei de construire, tot ce s-a construit pe plaje este abuziv şi ilegal. Acesta este "cadrul legal" instituit de "strategia" promovată de Sulfina Barbu, care, deşi a avut Corpul de Control trimis pe litoral, i-a invitat pe ziarişti "să reclame" toate neajunsurile care există pe plajele judeţului. Nici ministrul Mediului şi nici directorul ANAR nu au putut preciza cîte puncte de prim-ajutor sînt pe plajă, cîţi salvamari lucrează, cîte grupuri sanitare sînt funcţionale, în schimb, situaţia e în regulă pentru că în rapoartele subordonaţilor scrie că totul e bine şi frumos, şi de aceea s-au şi repezit să scoată un pliant pe care scrie "litoral curat". "Acestea sînt date pe care ni le poate oferi DADL, care a încheiat contractele cu operatorii de plaje. Este o direcţie cu personalitate juridică şi răspunde pentru actele sale", a ţinut să precizeze Jorj Mihailovici. Dar pentru dezastrul de pe litoralul românesc, cine răspunde? Tot DADL, sau autoarea "strategiei"?

Sulfina Barbu nu ia în calcul varianta demisiei

"Pentru nerealizarea obligaţiilor din contract, nu au fost sancţiuni pentru că nu s-au constatat fapte care să ducă la astfel de sancţiuni, nu s-a dovedit o rea credinţă a operatorilor de plaje, referitor la ceea ce şi-au asumat prin contractele de închiriere. În schimb, Garda de Mediu, care a efectuat peste o sută de controale, urmează să ne prezinte raportul cu sancţiuni aplicate pe salubrizare şi sonorizare, pentru că există o nemulţimire a turiştilor, din punctul de vedere al depăşirii nivelului de zgomot", a mai spus Sulfina Barbu. Bineînţeles că turiştii sînt deranjaţi de muzica dată mai tare, pentru că discotecile nu aveau ce să caute pe plaje. În caietele de sarcini, aceste obiective nu erau trecute, ci doar puncte de ajutor sanitar, de salvamar şi beach-baruri cu suprafaţă de 20 mp. Cu toate că ziariştii prezenţi la conferinţa de presă i-au explicat, pentru a nu ştiu cîta oară, ministresei Barbu, care sînt problemele reale, ea a declarat: "Dacă este vorba de oamenii responsabili, care au funcţii în ANAR sau Ministerul Mediului şi dacă au tăinuit astfel de fapte, vor fi sancţionaţi".

Întrebată de jurnalişti dacă îşi asumă responsabilitatea şi, în cazul în care "strategia" dă greş, dacă este dispusă să-şi prezinte demisia, Sulfina Barbu a răspuns: "Vom face un bilanţ, la sfîrşitul sezonului, corecţiile nu sînt greu de făcut, vorbim deja de un cadru legislativ existent. Cînd vorbim de corecţii, vorbim eventual de modificarea unor planuri de investiţii. Dacă d-voastră sesizaţi că s-a depăşit suprafaţa unui beach-bar, care este mai mare decît s-a prevăzut în planul de investiţii, acolo trebuie aplicată legea. Se va da somaţie", şi tot aşa, a povestit Sulfina Barbu, fără să răspundă nici la această întrebare şi fără a avea vreun interes ca lucrurile să intre cu adevărat în legalitate. Problema e că nu ziaristul trebuie să sesizeze unde există infracţiuni şi agresiuni asupra mediului înconjurător, ci tocmai cea care dă sfaturi altora.