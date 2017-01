Suma alocată prin “Fermierul”, dedusă din finanţarea publică pentru proiecte UE

Agricultorii vor primi mai puţini bani publici pentru cheltuielile la proiectele derulate prin programul de dezvoltare rurală dacă vor accesa simultan credite cu dobîndă redusă prin “Fermierul”, întrucît sprijinul obţinut prin dobînda redusă va fi dedus din valoarea totală a finanţării proiectului. “Fermierul” se adresează investiţiilor care beneficiază de fonduri UE prin Programul de Dezvoltare Rurală şi cel de Pescuit, dar şi investiţiilor în Agricultură care nu sînt sprijinite cu fonduri europene sau de la stat. În cazul beneficiarilor care au proiecte de finanţare europeană, aceştia pot lua prin “Fermierul” credite cu dobînzi reduse pentru a asigura partea lor de finanţare. De regulă, fondurile publice acoperă aproximativ 50% din valoarea proiectului, iar beneficiarul trebuie să investească restul de bani. În plus, fondurile europene vin după realizarea cheltuielilor (prin decont), astfel că beneficiarul are nevoie de bani încă de la începutul proiectului. Comisia Europeană (CE) a considerat “Fermierul” ajutor de stat, în cazul beneficiarilor care accesează simultan fonduri UE prin programul de dezvoltare rurală. Drept urmare, sprijinul primit prin reducerea dobînzii va fi scăzut din valoarea totală a finanţării publice pentru proiectul respectiv, întrucît finanţarea din fonduri publice pentru proiect şi sprijinul “Fermierul” nu trebuie să depăşească, cumulat, intensitatea maximă de finanţare stabilită în cazul proiectelor. Finanţarea publică alocată proiectului rămîne aceeaşi, însă o parte din bani sînt alocaţi prin “Fermierul”. De exemplu, pentru un proiect de modernizare a fermei în valoare de două milioane de euro, un beneficiar ar fi primit fonduri publice de un milion de euro. Dacă accesează un credit “Fermierul”, iar sprijinul dobîndit prin acest program este calculat la 100.000 de euro, investitorul va primi doar 900.000 de euro pentru modernizarea fermei. Potrivit Ministerului Agriculturii, sprijinul obţinut din dobînda subvenţionată prin “Fermierul” va fi calculat luînd în considerare două grafice de rambursare a creditelor, unul pe dobînda “Fermierul”, iar celălalat pe o dobîndă de referinţă comunicată lunar de CE. Creditele “Fermierul” au o dobîndă de maximum 5%, iar dobînda comunicată de CE este în prezent de 17,29%, conform datelor ministerului. Nivelul sprijinului acordat prin “Fermierul” unui anumit beneficiar este calculat pentru toată perioada de creditare la semnarea contractului de împrumut, în funcţie de dobînda de referinţă din acel moment. “Fermierul” a funcţionat şi pentru programul SAPARD, dar fără ca sprijinul să fie dedus din valoarea totală cu care este finanţat proiectul. Ministerul Agriculturii l-a lansat anul trecut şi pentru Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR). Totodată, programul are o componentă destinată investiţiilor din agricultură care nu sînt finanţate din fonduri UE sau de la bugetul de stat. “Pentru Programul Fermierul, din toamna anului trecut, momentul finalizării licitaţiei, pînă în prezent, au fost acordate 15 credite, în valoare de 4,5 milioane lei”, arată datele Ministerului Agriculturii, care susţine că există foarte multe solicitări pentru “Fermierul” din partea beneficiarilor de fonduri UE. Suma totală alocată pentru “Fermierul” a fost stabilită, anul trecut, la 660 milioane euro (630 milioane euro pentru beneficiarii PNDR şi 30 de milioane euro pentru beneficiarii programului din sectorul pescuitului), la care se adaugă alte sume pentru investiţiile care nu beneficiază de finanţare publică.