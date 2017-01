Sumă fixă pentru indemnizaţia de creştere a copilului?

Potrivit unui studiu realizat de Jobsinro, în perioada 1-6 decembrie, peste 37% dintre angajaţi cred că indemnizaţia pentru creşterea copilului ar trebui să fie o sumă fixă. Studiul a scos la iveală faptul că aproape jumătate dintre respondenţi se tem, în ceea ce priveşte securitatea jobului actual, de efectele concediului de îngrijire a copilului, chiar dacă legea îi protejează. Mai exact, 41,45% cred că plecarea în concediul pentru creşterea copilului le pune în pericol actualul loc de muncă, 31,20% dintre respondenţi consideră că le oferă o pauză binevenită în carieră, 12,39% susţin că îi îndepărtează de profesie şi 5,56% sunt de părere că vor avea timp pentru alte cursuri. Numărul celor care cred că întoarcerea la job în cel de-al doilea an al concediului ar trebui încurajată cu 500 de lei pe lună este egal cu al celor care cred că nu ar trebui acordat acest stimulent, iar 10,47% dintre participanţi consideră că este suficientă şi o indemnizaţie de 100 de lei. „Valoarea indemnizaţiei de creştere a copilului este privită heterogen, cu un plus pentru o sumă fixă, indiferent de salarizarea şi deci de contribuţia anterioară a mamei. Probabil nu ca reacţie împotriva mamelor cu salarii mari, ci împotriva celor care şi-au crescut artificial salariile în perioada premergătoare naşterii\", se arată în comunicatul emis de realizatorii studiului. Prin urmare, mentalitatea caracteristică românilor, tip „să moară şi capra vecinului”, se manifestă inclusiv când este vorba de creşterea copilului, fără să se ţină cont de cifre, mai exact de faptul că mama cu un venit mai mare a cotizat mai mult la stat, prin urmare, este normal să primească înapoi o sumă mai mare, care s-o ajute să-i ofere copilului condiţii mai bune de viaţă. Două treimi dintre respondenţi ar acorda indemnizaţia tuturor mamelor iar, ca o consecinţă a lipsei de alternativă, aproape 40% dintre persoane au votat pentru o durată a concediului de 18-24 luni, în timp ce 43% o preferă pe cea de 24-36 de luni.