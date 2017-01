Sumele necheltuite de consiliile locale, purtătoare de dobîndă

La începutul lunii iulie, Ministerul Economiei şi Finanţelor, prin Direcţia Generală de Sinteză a Politicilor Bugetare, a transmis în teritoriu, tuturor direcţiilor generale ale finanţelor publice, completările aduse OMFP nr. 1954/2005, pentru aprobarea Clasificaţiei indicatorilor privind finanţele publice. “Practic, ni s-a comunicat că se modifică clasificaţia indicatorilor, completîndu-se cu noi conturi. Este vorba de clasificaţia veniturilor şi cheltuielilor evidenţiate în afara bugetelor locale, unde în cadrul capitolului “Asigurări şi asistenţă socială” - cod 68.11 s-a introdus subcapitolul “Unităţi de asistenţă medico-sociale” - cod 68.11.12“, a declarat, ieri, trezorierul şef al Activităţii de Trezorerie şi Contabilitate Publică a judeţului Constanţa, Laurenţiu Mateizer. Potrivit acestuia, completarea clasificaţiei a fost necesară ca urmare a unor acte normative care prevăd posibilitatea înfiinţării de unităţi de asistenţă socială pe lîngă consiliile locale, care pot fi finanţate prin intermediul acestora. Totodată, s-a revenit asupra unui paragraf din Legea finanţelor publice locale legat de fondul de rulment. Potrivit lui Mateizer, Fondul de rulment se poate folosi pentru a finanţa o serie de investiţii pentru autorităţile publice locale sau pentru dezvoltarea serviciilor publice locale în interesul colectivităţii.

Excedentul anual al bugetului local rezultă din diferenţa dintre venituri şi cheltuieli şi se poate utiliza pentru achitarea unor împrumuturi restante, comisioane etc., iar suma rămasă se constituie în fond de rulment, care este purtător de dobîndă de la bugetul de stat. Acesta poate fi folosit temporar pentru acoperirea golurilor de casă şi pentru acoperirea definitivă a deficitului bugetar rezultat la finele exerciţiului financiar. Fondul de rulment poate fi utilizat şi pentru realizarea unor investiţii din competenţa autorităţilor administraţiei publice locale sau pentru dezvoltarea serviciilor publice locale în interesul comunităţii. “De exemplu, spre finele anului trecut au fost alocate, prin hotărîri de Guvern, foarte multe sume pentru reparaţia şcolilor. Primăriile nu au avut timpul fizic să organizeze licitaţiile necesare pentru a cheltui banii şi au rămas cu ei în fondul de rulment. Intrînd în fondul lor de rulment, aceste sume primesc, de la 1 ianuarie 2007, dobînda aferentă din partea Trezoreriei. “Întrucît fondurile nu au fost folosite, cuantumul dobînzilor a crescut, aspect care se repercutează asupra Trezoreriei Statului. În acest sens, pînă la această dată s-au achitat 3,67 milioane de lei, reprezentînd dobînzi la fondul de rulment, faţă de cît s-a previzionat pentru acest an, adică 2,6 milioane de lei. Şi asta doar la nivelul judeţului Constanţa“, a mai declarat Mateizer. În anii anteriori, Trezoreria Judeţeană plătea, în medie, anual, dobînzi de aprox. 1,6 milioane de lei. Anul acesta, fondul previzionat a fost deja cheltuit, solicitîndu-se o suplimentare de aprox. trei milioane de lei, bani care ar putea să acopere necesarul de plată pînă la finele anului 2007. “Ceea ce doreşte ministerul este să impulsioneze utilizarea banilor fie pentru realizarea de investiţii, fie pentru dezvoltarea serviciilor publice locale cu preponderenţă în asigurări şi asistenţă socială. Se accentuează posibilitatea cheltuirii de sume pentru dezvoltarea serviciilor locale, consiliile locale putînd, în continuare, să acopere şi golurile existente sub forma deficitului rezultat din activitatea curentă“, a explicat trezorierul şef.