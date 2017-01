Sumele virate la pensiile private nu intră în calculul contribuţiilor sociale

Contribuţiile în sistemul de pensii private facultative (pilon III) nu vor fi incluse, de la 1 ianuarie 2011, în baza de calcul pentru contribuţiile sociale, măsură care se adaugă celei care prevedere exceptarea contribuţiei la pensiile facultative de la calculul impozitului pe venit sau profit. Măsura este prevăzută în legea privind sistemul unitar de pensii publice, publicată în Monitorul Oficial.

„Contribuţia la pensia facultativă poate fi plătită de salariat, de către angajator sau de către ambele părţi. Din calculele efectuate de către CSSPP, comparativ cu o majorare echivalentă a salariului, o contribuţie de 100 lei la un fond de pensii facultative aduce un avantaj de 25 lei, în cazul în care plata este efectuată de către salariat. Dacă plata o realizează angajatorul, atunci câştigul este de 27 lei. În plus, contribuţia la pensia facultativă este deductibilă de la plata impozitului pe profit”, se arată într-un comunicat al Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private (CSSPP). În cazul în care normele de aplicare vor stabili aplicarea deductibilităţii şi pentru contribuţiile de asigurări sociale datorate de angajator, acesta ar mai beneficia de un avantaj suplimentar de 20,8 lei, pentru fiecare 100 lei viraţi în sistemul pilonului III, comparativ cu o majorare echivalentă de salariu. În prezent, pragul de deductibilitate pentru pensiile private facultative se situează la 400 euro pe an pentru angajat şi 400 euro pe an pentru angajator, majorarea acestuia fiind pusă în aplicare de la începutul anului trecut.

Un regim de deductibilitate totală pentru contribuţiile la pensia facultativă va presupune exceptarea acestora de la alcătuirea bazei de calcul aferentă impozitului pe venit sau profit, precum şi de la calculul contribuţiilor de asigurări sociale, asigurări de sănătate şi pentru fondul de şomaj. Cei de la CSSPP susţin că că aceste măsuri sunt menite „să stimuleze interesul angajatorilor în a oferi pensii private facultative salariaţilor, precum şi creşterii atractivităţii acestui sistem de pensii pentru angajatori şi salariaţi deopotrivă”.