Summit climatic în Bolivia

Preşedinţi, politicieni, intelectuali, oameni de ştiinţă şi vedete de la Hollywood se vor alătura celor 15.000 de indigeni şi altor câteva mii de oameni din circa o sută de ţări ce vor dezbate schimbările climatice într-una dintre cele mai sărace ţări ale lumii: Bolivia. Reuniunea World People\'s Conference on Climate Change and the Rights of Mother Earth va începe săptămâna viitoare, în oraşul Cochabamba. Discuţiile de aici nu au nicio influenţă asupra conferinţelor ONU pentru climă. Cu toate acestea, preşedintele bolivian, Evo Morales, susţine că vocea celor săraci se va face auzită şi îi va încuraja pe liderii de state şi guverne să acţioneze.

Peste 90 de guverne îşi trimit delegaţii în Bolivia. Sunt aşteptaţi şi oameni de ştiinţă, ca James Hansen de la NASA, dar şi regizorul filmului “Avatar”, James Cameron, lingvistul Noam Chomsky şi actorii Danny Glover, Robert Redford şi Susan Sarandon. Preşedintele Evo Morales a anunţat că va profita de ocazie pentru a lansa cel mai mare referendum din lume, în care două miliarde de oameni vor fi invitaţi să voteze metodele prin care schimbările climatice pot fi stopate. Bolivia îşi doreşte şi crearea unei carte de drepturi ONU, ce va putea sta la baza unor acţiuni juridice pe tema schimbărilor climatice. ”Singurul lucru ce poate salva omenirea de la o tragedie climatică este exerciţiul democraţiei globale. Nu vor exista niciun fel de discuţii secrete în spatele uşilor închise”, a explicat Pablo Solon, ambasadorul ONU al Boliviei la Bonn, oraşul în care a avut loc ultima rundă de negocieri climatice.