Summit fără precedent la Londra, pe tema violenţelor sexuale în războaie

Actriţa americană Angelina Jolie şi şeful diplomaţiei britanice, William Hague, au deschis ieri, la Londra, un summit fără precedent pe tema violenţelor sexuale comise în timpul conflictelor şi a recurgerii la viol ca armă de război, o iniţiativă salutată de Papa Francisc. Acesta a îndemnat, într-un mesaj postat pe contul său de Twitter, la care sunt abonate peste 12 milioane de persoane: ”Să ne rugăm pentru toate victimele violenţelor sexuale în situaţii de conflict şi pentru cei care luptă împotriva acestei crime”.

Starul hollywoodian, ambasadoare a Bunăvoinţei din partea Înaltului Comisariat ONU pentru Refugiaţi (UNHCR), şi William Hague prezidează, până vineri, cel mai mare eveniment consacrat până în prezent acestui subiect. La summit iau parte delgaţii din peste 100 de ţări, reprezentanţi guvernamentali, ONG-uri, prelaţi, experţi militari şi juridici, asociaţii umanitare şi membri ai societăţii civile. La Londra vor fi prezenţi 48 de miniştri de Externe, dar şi cei care s-au aflat şi se află în continuare în prima linie, şi anume victime, martori şi actori implicaţi pe teren. În afară de dezbateri, summitul propune publicului un program cu ateliere, conferinţe, expoziţii şi filme mute, cu scopul de a sensibiliza asupra unui rău adesea disimulat sub oroarea războiului. Obiectivul îl reprezintă trezirea conştiinţelor, combaterea impunităţii şi crearea unui impuls ireversibil care să conducă la acţiuni concrete pe teren. Datele sunt copleşitoare. Potrivit ONU, 36 de femei şi fete sunt violate zilnic în Republica Democratică Congo (RDC), unde numărul femeilor supuse unor violenţe sexuale din 1998 încoace este estimat la peste 200.000. Între 250.000 şi 500.000 de femei au fost violate în timpul genocidului din Rwanda, în 1994. Peste 60.000 au fost violate în cursul conflictului din Sierra Leone, iar cel puţin 20.000 în conflictul din Bosnia, la începutul anilor '90.

Angelina Jolie şi William Hague vor primi, vineri, susţinerea secretarului de stat american, John Kerry, care a transformat acest subiect într-o ”luptă personală”. În opinia secretarului de stat, ”punctul de pornire este considerarea violului comis pe timp de război drept o infracţiune internaţională majoră, şi nu doar consecinţa inevitabilă a oricărui conflict. Apoi, este necesar să convingem fiecare guvern în parte să refuze să servească drept refugiu pentru cei care au comis infamii. Acest punct este necesar să fie una dintre principalele moşteniri ale summitului de la Londra”. La sosirea la summit, marţi, Hague a evocat un nou protocol internaţional în vederea unei mai bune înregistrări şi urmăriri a acestor infracţiuni. Iar în vederea găsirii modului în care să fie schimbată legislaţia anumitor ţări, el a invocat îmbunătăţirea formării militare şi dezvoltarea susţinerii victimelor. Tot la Londra va fi discutată şi situaţia celor peste 200 de eleve răpite de către gruparea Boko Haram în Nigeria. În acest sens, Hague îi va primi mâine pe omologul său nigerian, dar şi reprezentanţi ai statelor vecine, Benin, Ciad, Camerun şi Niger. Anunţând organizarea summitului, în februarie, la Washington, ministrul britanic a povestit cum l-au inspirat Angelina Jolie şi filmul ei din 2011, ”In the Land of Blood and Honey”, despre războiul din Bosnia. Jolie şi Hague au efectuat, ulterior, o vizită la faţa locului, în Bosnia, în martie. Ei s-au întâlnit, atunci, cu femei victime ale violurilor comise în timpul războiului intercomunitar.