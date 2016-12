Summitul privind clima s-a încheiat cu rezultate slabe

Liderii mondiali s-au angajat, la New York, să își intensifice eforturile prin care să facă față încălzirii planetei, însă rezultatele concrete ale acestui summit istoric sunt mai degrabă slabe. La Fondul Verde al ONU s-au strâns deocamdată doar 2,3 miliarde de dolari, din care un miliard promiși de Franța, a declarat, la încheierea reuniunii, secretarul general al Națiunilor Unite, Ban Ki-Moon. Suma este departe de obiectivul propus, de zece miliarde de dolari până la sfârșitul acestui an, pentru a ajunge la 100 de miliarde pe an, din 2020. Băncile private s-au angajat să emită obligațiuni verzi în valoare de 20 de miliarde de dolari și asiguratorii intenționează să își dubleze ”investițiile verzi” până în 2015, ajungând la 82 de milioane de dolari.

Președintele american, Barack Obama, a făcut apel, de la tribuna summitului, la încheierea unui acord ambițios la conferința de la Paris, de la sfârșitul lui 2015, promițând că SUA își vor asuma partea lor de contribuție la combaterea amenințării urgente și crescânde a schimbării climei. La rândul său, Germania anunțase, încă din iulie, o contribuție de un miliard de dolari. Vicepremierul chinez, Zhang Gaoli, a declarat că țara sa, unul dintre cei mai mari poluatori, alături de India și SUA, va colabora cu alte state pentru ”edificarea unui viitor mai bun”. A reafirmat însă că țările industrializate trebuie să își respecte obligația de a susține, din punct de vedere financiar și prin tehnologie, țările în curs de dezvoltare. China și India au trimis la summitul de la New York reprezentanți de rang mai mic, ceea ce a aruncat o umbră asupra reuniunii excepționale prin numărul și diversitatea participanților - circa 120 de șefi de stat sau guvern, peste 200 de companii și numeroase ONG-uri.

Reacțiile la anunțurile de sprijin financiar din partea unor țări au fost prudente. Oxfam-France apreciază că miliardul anunțat de președintele Hollande este ”un prim pas timid care riscă să fie insuficient” și că există multe amănunte rămase în suspans. Greenpeace consideră că anunțul este ”un semnal important de susținere a țărilor cele mai vulnerabile”, dar regretă faptul că detaliile rămân neclare. Organizația mai regretă și că ”administrația Obama continuă să permită industriei să prospecteze și să exploateze cărbune, petrol și gaze pe domeniul public”. Potrivit unui sondaj realizat de Chicago Council for Global Affairs și publicat marți, jumătate dintre americanii intervievați apreciază că administrația de la Washington nu face destule eforturi vis-a-vis de schimbările climatice.

Secretarul general al Națiunilor Unite, Ban Ki-Moon, care le-a cerut participanților la deschiderea summitului să dea dovadă de leadership, a primit sprijinul actorului Leonardo DiCaprio, care a urcat la tribună și a spus că ”aerul curat și o climă în care să se poată trăi fac parte din drepturile inalienabile ale omului” și că investiția în energiile regenerabile este ”o bună politică economică”. Starul american, numit de ONU Mesager al Păcii pentru climă, le-a recomandat șefilor de stat sau guvern ”să răspundă celei mai mari provocări a omenirii cu curaj și onestitate”. ”Schimbările climatice nu sunt o ficțiune”, a conchis actorul Leonardo Di Caprio, făcând aluzie la comentariile ironice cu care a fost primită numirea sa în funcția onorifică de Mesager al Păcii.

Scopul reuniunii a fost să dinamizeze cele peste 120 de state participante la reuniunea ONU de la New York să semneze un nou acord global cuprinzător cu privire la climă în cadrul Conferinței Națiunilor Unite privind schimbările climatice, care va avea loc în decembrie 2015, la Le Bourget, lângă Paris.