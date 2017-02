Şumudică și-a felicitat jucătorii

Antrenorul formaţiei Astra Giurgiu, Marius Şumudică, şi-a felicitat jucătorii după meciul cu belgienii de la KRC Genk, încheiat la egalitate, joi seară, scor 2-2 (Budescu 43, Takayuki Seto 90 / Castagne 25, Trossard 83), în manşa tur a 16-imilor de finală din UEFA Europa League, şi a anunţat că echipa sa va arăta altfel în returul programat în Belgia, săptămâna viitoare.

„În primul rând, cred că am avut penalty în prima repriză. Tot timpul este greu să revii după ce eşti condus. Vom arăta altfel la Genk. Trebuie să batem acolo. Îmi felicit jucătorii că au revenit de două ori, cu nişte faze extraordinare. Demonstrăm în continuare că suntem o echipă bună şi că nu am ajuns întâmplător aici. Cred că am făcut o propagandă bună fotbalului românesc. Important este că am revenit, asta înseamnă putere şi dorinţă de victorie. Eu zic că ne-am ridicat la nivelul adversarului”, a declarat Şumudică.

Şumudică a reclamat și un penalty la faza în care Budescu a fost faultat de Uronen, în prima repriză, la scorul de 0-0. Tehnicianul Astrei consideră că, dacă decizia luată de norvegianul Svein Oddvar ar fi avut loc în Liga 1, arbitrul ar fi primit o sancţiune drastică. „Lua vreo cinci etape de suspendare. I-am spus şi norvegianului: Respectă-mă, nu se poate aşa ceva. Şi el mi-a zis că a greşit. Budescu a fost primul la minge, a fost penalty clar”, a spus Şumudică.

Antrenorul formaţiei giurgiuvene, în vârstă de 45 de ani, s-a referit şi la schimbările efectuate în partea secundă. Intrat în minutul 64, în locul lui Daniel Niculae, Sergiu Buş a fost înlocuit peste 14 minute cu Viorel Nicoară. „A fost o schimbare tactică a mea, n-am fost nici mulţumit de modul cum a intrat, nu este nicio problemă. Îi vine rândul iar”, a menționat Şumudică.