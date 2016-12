Şumudică şi-a început în forţă “şefia” la Farul

Numit duminică în funcţia de antrenor al Farului, Marius Şumudică a condus, ieri dimineaţă, pentru prima oară, un antrenament al grupării de pe litoral. Fostul rapidist a făcut cunoştinţă cu noii săi elevi în vestiar, unde au zăbovit o jumătate de oră înainte de a ieşi pe iarba terenului II al Complexului Sportiv “Farul”. Foarte sigur pe el, Şumudică le-a cerut din start jucătorilor multă disciplină şi dorinţă de muncă pentru a crea atmosfera necesară luptei pentru revenirea în prima ligă. “Dacă nu există disciplină, nu se poate face performanţă. Nu-l dau exemplu pe Mourinho, ci pe Dan Petrescu, care a reuşit astfel să ia titlul cu Unirea Urziceni. Dacă este degringoladă, nu se poate face treabă”, a explicat Şumudică. Dornic să se impună rapid la acest capitol, noul tehnician a făcut o “victimă” încă de la primul antrenament. Luat la ochi pentru că i-a sunat telefonul în vestiar, internaţionalul de juniori Cosmin Matei a fost taxat dur după ce a greşit cîteva dintre exerciţiile dictate de Şumudică. Mijlocaşul în vîrstă de 18 ani a fost trimis la cabine după doar o jumătate de oră de antrenament şi a privit finalul şedinţei de pregătire din tribună. “I-a sunat telefonul, apoi nu a făcut ceea ce i-am cerut, astfel că, după trei abateri, nu este pregătit de antrenament. L-am trimis la vestiare, dar asta nu înseamnă că este exclus din lot. Va reveni cînd este cu mintea doar la antrenament”, a explicat Şumudică. La finalul antrenamentului, Matei şi-a cerut scuze, însă nu se va pregăti în zilele următoare cu Farul, urmînd să plece în cantonament cu echipa naţională de juniori a României. Alt jucător atenţionat de Şumudică a fost Ion Barbu, veteranul formaţiei de pe litoral. “Hai Barbule, trage mai tare. Mai ţii minte cînd jucam împotriva ta şi îmi dădeai la picioare? S-a întors roata”, a glumit tehnicianul. “Am jucat de multe ori împotriva lui, dar acum este altă situaţie. Îi urez succes, pentru că este un început de drum mai greu şi sper să promovăm”, a declarat Barbu.

Negocieri cu Cristocea

În afara acestui incident, tehnicianul a părut mulţumit de felul în care au răspuns elevii săi, mai ales că a programat un antrenament destul de tare, care a durat o oră şi jumătate. Ajutat de secunzii Radu Creţulescu şi Constantin Gîrjoabă, Şumudică a avut sub comandă 27 de jucători: Curcă, Vlas, Fl. Dobre, V. Neagu - portari; Pahor, Rastovac, Măţel, Larie, Pătraşcu, I. Barbu, Paşcovici, Bubuleandră - fundaşi; Cristocea, Pantelie, C. Matei, Otvoş, Păcuraru, Rusmir, Soare, Fatai, Teekloh, Durbac - mijlocaşi; Chico, Gosic, D. Florea, E. Nanu, T. Moldovan - atacanţi. Singurul absent de la antrenamentul de ieri a fost Gaston Mendy, oficialii constănţeni afirmînd că senegalezul va întîrzia încă două zile din cauza unor probleme legate de viză. Marile surprize au fost Cristocea şi Paşcovici, fiind aproape de o revenire la Farul, după ce a fost refuzat de o echipă din liga secundă germană. În cazul lui Paşcovici, oficialii constănţeni au anunţat aseară că fundaşul doar s-a antrenat cu formaţia constănţeană şi nu există discuţii pentru venirea sa la Farul, chiar dacă în cursul dimineţii Şumudică a mărturisit că şi i-ar dori la echipă pe amîndoi: “Sînt doi jucători cu experienţă, care nu au nevoie de prezentare şi vom vedea dacă vom putea să-i luăm. Am şi o listă lungă de jucători cu care am lucrat la Progresul şi pe care-i voi încerca să-i aduc la Constanţa. Sper să nu avem nevoie de multe transferuri, iar pînă la plecarea în stagiului de pregătire să mai aducem unu-doi jucători. Am vorbit şi cu Cristi Şchiopu, care mie îmi place foarte mult şi nu înţeleg ce s-a întămplat cu el. Mă voi baza însă şi pe cei care au jucat în sezonul trecut la Farul. Au o datorie morală pentru că sînt principalii vinovaţi pentru ceea ce s-a întîmplat. Este greu să ai aşa mulţi jucători la antrenament, dar va trebui să aleg rapid lotul pentru sezonul următor. Am început destul de tîrziu pregătirea, iar lupta pentru promovare va fi una acerbă”, a adăugat tehnicianul constănţean.

Două amicale în prima săptămînă

Astăzi sînt programate două antrenamente, urmînd ca mîine, de la ora 9.30, FC Farul să dispute primul amical din “era Şumudică”, împotriva echipei secunde a clubului. După ce joi şi vineri vor efectua din nou cîte două şedinţe de pregătire, constănţenii vor susţine o nouă partidă de verificare sîmbătă, în compania unei formaţii constănţene din liga a III-a. “De luni, vom intra în cantonament la Constanţa timp de zece zile. Avem condiţii foarte bune acasă şi nu are rost să cheltuim banii aiurea. În jur de 25 iulie vom pleca într-un stagiu de pregătire în Austria sau Italia, unde avem nevoie de adversari tari în amicale”, a spus Şumudică.