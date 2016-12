Şumudică, suspendat patru jocuri şi penalizat cu 11.300 de lei

Antrenorul principal al echipei Concordia Chiajna, Marius Şumudică, eliminat în timpul meciului cu Astra Giurgiu, scor 2-2, contând pentru prima etapă a returului, a fost suspendat pentru patru partide şi penalizat sportiv cu 11.300 de lei de către Comisia de Disciplină a FRF, informează lpf.ro. Jucătorul Szilard Vereş (CFR), eliminat în meciul cu Ceahlăul Piatra Neamţ, a fost suspendat pentru un meci şi penalizat cu 740 de lei. Pentru incidentele de la meciul Oţelul Galați - Dinamo București, gruparea gălăţeană a primit o penalitate sportivă de 5.000 de lei. Gruparea Universitatea Cluj a primit o penalitate de 5.000 de lei pentru incidentele de la meciul cu ASA Tg. Mureş. De asemenea, jucătorul Danzell Gravenberch (U. Cluj) a fost suspendat pentru un joc şi penalizat cu 740 de lei, pentru eliminarea din aceeaşi partidă.

21.000 DE LEI AMENDĂ PENTRU FC BRAŞOV

Gruparea FC Braşov a primit, ieri, o penalitate sportivă de 21.000 de lei din partea Comisiei de Disciplină a FRF, din cauza datoriilor către şapte jucători, informează site-ul oficial al LPF. Decizia Comisiei de Disciplină a FRF a venit în urma neexecutării hotărârilor Camerei Naţionale pentru Soluţionarea Litigiilor în cazul jucătorilor Andrei Marinescu, Georgian Păun (două speţe), Mugurel Buga, Bogdan Străuţ, Ştefan Grigorie şi Daniel Mutu. De asemenea, membrii comisiei au acordat un termen de cinci zile de la comunicare pentru plata debitelor către jucători.

DINAMO A ÎNVINS ACS ÎNAINTE MODELU CU 8-2

Echipa Dinamo Bucureşti a învins, ieri, într-un meci amical disputat pe stadionul „Metaloglobus” din Capitală, formaţia de liga a III-a ACS Înainte Modelu, cu scorul de 8-2 (7-0), informează site-ul oficial al grupării din Şoseaua Ştefan cel Mare. Golurile dinamoviştilor au fost marcate de Kamil Bilinski (5), Hatem Abd Elhamed, Marian Cristescu şi Dorin Rotariu. Formula de echipă folosită de antrenorul Mihai Teja în partida cu Înainte Modelu: Marc - Fai, Machado, Durimel, Filip - Şerban, Elhamed - Gavrilă, Lazăr, Cristescu - Bilinski. Pentru Dinamo au mai jucat: Farnolle, Boubacar, Grozav, Rotariu, Matei, Grigore, Bunoza, Nedelcearu, Serginho şi Bărboianu.

RETURUL SEMIFINALELOR CUPEI LIGII LA FOTBAL

Programul partidelor care se vor disputa, la 10 şi 11 martie, în manşa retur a semifinalelor Cupei Ligii-Adeplast la fotbal - marți, 10 martie, ora 18.30: FC Dinamo București - Pandurii Tg. Jiu (în direct la Look Plus, Dolce Sport 1 și Digi Sport 1); miercuri, 11 martie, ora 19.00: Astra Giurgiu - FC Steaua București (în direct la Look TV, Dolce Sport 1 și Digi Sport 1).