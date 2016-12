Sunday People, în concert pe litoral

O recentă apariţie românească în lumea electro-pop a muzicii, Sunday People, soseşte, astăzi, în staţiunea Vama Veche, pentru a întreţine o seară de... chill-out. Evenimentul este organizat la clubul Expirat şi va începe la ora 19.00.

Cei patru membri ai formaţiei Sunday People, Hassan, Sultan, Cristian şi Ana, au pus bazele trupei în 1996, în capitală. În anul 2003, a fost lansat primul album, intitulat „Untold Stories” şi a fost urmat, un an mai tîrziu, de unul şi mai elaborat: „Telepathically in Love\". Sunday People abordează diferite genuri muzicale, de la deep, funky, melodic, down tempo, trip hop, chill out şi pînă la electro rock, anul trecut fiind aleasă de Roisin Murphy să deschidă concertul artistei de la Sala Polivalentă. Al treilea album din cariera trupei Sunday People, intitulat „One”, a fost lansat anul acesta.