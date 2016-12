Sunetele care droghează

Aşa-numitul i-Dosing este ultima modă printre adolescenţii teribilişti. i-Dosing sunt o serie de fişiere audio care, dacă sunt ascultate cu căştile pe urechi, induc efecte halucinogene, precum narcoticele, cel puţin aşa pretind cei care le folosesc. O serie de clipuri video tulburătoare, ce arată adolescenţi şi tineri reacţionând prost la experienţa i-Dosing, a apărut recent pe YouTube. ”Dozele” audio constau în sunete stereofonice despre care se spune că s-ar sincroniza cu undele emise de creier pentru a simula o anumită stare sau o experienţă. Cei care comercializează aceste fişiere în format mp3, denumiţi şi ”dose dealers”, le vând la preţuri ce variază între 3,95 dolari pentru o experienţă uşoară şi 199 de dolari pentru una de tip ”premium”.

Pe site-ul dedicat, i-doser.com, cele mai downlodate fişiere sunt ”Gates of Hades”, care promite ”coşmaruri, frică şi angoasă”, în timp ce pentru ”Hand of God” se recomandă precauţie pentru că, dacă este ascultată, este ca şi cum ”Duhul Sfânt se pogoară din ceruri şi-ţi arată universul infinit”. Cei care întreţin asemenea site-uri le sugerează userilor să asculte fişierele audio la căşti performante pentru a avea efectul scontat. De asemenea, creatorii fişierelor şi administratorul site-ului afirmă că ”dozele audio” sunt perfect sigure şi legale. Cu toate acestea, la sfârşitul anului trecut, pe YouTube a apărut clipul unei tinere care asculta liniştitită ”Gates of Hades” în pat, până când îşi smulge violent căştile de pe urechi şi se chirceşte de durere. Tănara a povestit în comentariu că atunci a ascultat pentru prima oară aşa ceva şi că la început a fost o experienţă plăcută, care apoi a devenit foarte înfricoşătoare. Alt clip înfăţişează un tânăr legat la ochi, chircindu-şi picioarele în timp ce ascultă la căşti. Acesta a povestit că după ce a finalizat experienţa, canapeaua pe care stătea se udase toată de transpiraţie.

Până în prezent, nicio autoritate din lume nu a luat vreo măsură privind i-Dosing-ul, cu excepţia mai multor şcoli din statul american Oklahoma, care au trimis scrisori şi e-mailuri părinţilor, în care îi avertizau să monitorizeze ce fac copii pe Internet şi să nu îi mai lase să asculte aşa ceva, întrucât există riscul ca adolescenţii să îşi dorească, după i-Dosing, experienţe mai puternice şi să încerce droguri adevărate.