Prima întâlnire cu muza Eutherpe din acest an, sub egida Uniunii de Creaţie Interpretative a Muzicienilor din România şi a Centrului Cultural Judeţean „Teodor T. Burada”, va avea loc săptămâna viitoare. Aceasta este programată pe 10 ianuarie, de la ora 18.00, la Muzeul de Artă. Evenimentul cu o titulatură aparte, „Sunetul muzicii”, le are protagoniste pe Carmen Simion - vioară şi Adeline Penescu - violă.

În programul serii camerale sunt incluse lucrări din repertoriul unor compozitori precum: Johann Sebastian Bach, Ignaz Joseph Pleyel şi Franz Hoffmeister.