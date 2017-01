Sunnitele au dreptul de a-şi lovi soţii!

Al-Azhar, cea mai înaltă autoritate a Islamului sunnit, este pe cale să facă istorie în lumea arabă, după ce a anunţat că o soţie are dreptul că îşi lovească soţul în caz de legitimă apărare. “O soţie are dreptul legitim de a-şi lovi soţul dacă este în apărare”, a anunţat şeicul Abdel Hamid al-Atrach, preşedintele comitetului legislativ al universităţii Al-Azhar. Sîmbătă şi duminică, cîţiva demnitari religioşi saudiţi şi turci au emis legi (fatwa) care legitimează dreptul unei soţii de a-şi lovi soţul sau pe cel care foloseşte violenţa domestică împotriva ei. ”Este legal ca o femeie să îşi lovească soţul în legitimă apărare. Orice persoană are deptul să se apere, fie că este bărbat sau femeie, pentru că toate fiinţele umane sînt egale în faţa lui Dumnezeu”, a declarat şeicul Abdel Hamid al-Atrach. Demnitarul religios saudit Abdel Mohsen al-Abyakan a subliniat faptul că o soţie ar trebui să recurgă la acelaşi tip de violenţă la care este supusă. Omologul său turc, Fathallah Jouloun, a spus că ea trebuie să răspundă cu două lovituri pentru una primită. Potrivit Amnesty International, 35% dintre femeile egiptene omorîte în fiecare an sînt victime ale violenţei conjugale.