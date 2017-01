Sunt anunțate ninsori la Constanța!

Meteorologii anunță, pentru data de 19 ianuarie, ninsori la Constanța, iar temperaturile maxime vor fi cuprinse între - 6 și - 2 grade C, iar minimele vor fi cuprinse între - 13 și - 6 grade C. Pe 20 ianuarie nu mai sunt anunțate precipitații, dar va fi la fel de frig. Astfel, temperaturile maxime vor fi cuprinse - 6 și - 2 grade C, iar minimele se vor situa în intervalul - 13 și - 5 grade C. Ziua de 21 ianuarie va aduce o ușoară încălzire a vremii la Constanța, potrivit meteorologilor. Astfel, temperaturile maxime se vor situa în intervalul -5 și 1 grad C, iar minimele vor fi cuprinse între - 10 și - 1 grad C.