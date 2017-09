Sunt anunțate temperaturi de 35 de grade C, pe litoral!

Meteorologii anunță temperaturi caniculare pe litoral, în următoarele zile. Astfel, prima zi a lunii august aduce mult soare la malul Mării Negre și temperaturi maxime cuprinse între 27 și 33 de grade C, iar minimele se vor situa în intervalul 19 și 24 de grade C. Și miercuri, 2 august, va fi căldură mare; temperaturile maxime vor fi cuprinse între 29 și 34 de grade C, iar minimele între 20 și 25 de grade C. Joi, 3 august, mercurul în termometru va mai urca un grad, astfel că maximele vor ajunge la 35 de grade C, iar minimele se vor situa în intervalul 21 și 26 de grade C. Disconfortul termic va fi maxim, așa că medicii vin cu o serie de atenționări. În primul rând trebuie evitat pe cât posibil expunerea la soare între orele 11.00 și 17.00, hidratare cu multă apă, cel puțin 2 litri pe zi, multe fructe și legume, purtarea hainelor de culoare deschisă, din fibre naturale.