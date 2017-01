Sunt aşteptate noi propuneri pentru structura Spitalului de Urgenţă

Reprezentanţii Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă (SCJU) Constanţa acceptă noi propuneri de organizare a celei mai mari unităţi sanitare din judeţ, din partea reprezentanţilor sindicatului „Sanitas” şi Facultăţii de Medicină, din cadrul Universităţii „Ovidius” Constanţa, după ce acestea au făcut unele reproşuri privind actuala structură de funcţionare. „Noi am luat în calcul tot ce se putea lua. Am analizat cu mare atenţie toţi indicatorii şi, bineînţeles, am decis comasarea unor secţii întrucât bugetul nu ne mai permite să funcţionăm pe vechea structură. Avem şi în continuare toată deschiderea, acceptăm orice dialog, aşa că am pus la dispoziţie toate documentele pe care noi le-am analizat şi pe baza cărora am stabilit noua schemă de funcţionare”, a declarat managerul SCJU, dr. Dan Căpăţână. Rămâne ca reprezentanţii facultăţii, dar şi cei ai sindicatului să prezinte varianta lor, care să avantajeze spitalul, celor care se află la cârma SCJU. „Fără discuţie, vom lua în calcul propunerea lor dacă nu va presupune cheltuieli în plus faţă de sumele de care dispunem”, a mai spus managerul. Liderul „Sanitas”, Nicolae Manea, a spus, la rândul său, că se caută soluţii astfel încât structura SCJU să fie „îmbogăţită”, atât în ceea ce priveşte personalul, cât şi numărul de paturi. „Mai multe minţi gândesc mai constructiv”, spune Manea.