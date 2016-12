„Sunt cât se poate de exotic pentru generaţia tânără”

Solistul trupei Spitalul de Urgenţă, Dan Helciug, se numără printre vedetele autohtone care au ales să petreacă vacanţa în ţară, în zona Sibiului, de unde este originar. Proaspăt reîntors la Bucureşti, Dan a acordat un interviu cotidianului „Telegraf” în care mărturiseşte că perioada de vacanţă s-a terminat şi că se pregăteşte să pună bazele unui turneu prin cluburile din ţară, cu Spitalul de Urgenţă. El activează şi în cadrul unui alt proiect muzical despre care ne-a vorbit şi a povestit, totodată, cum s-a distrat în vacanţă, amintind de momentele frumoase alături de colegii de scenă.

Reporter (R): Ce mai face Dan Helciug la început de an? Cum a fost în vacanţă?

Dan Helciug (D H): Am fost acasă, la Sibiu, am fost la Păltiniş, unde am schiat şi m-am dat cu fiul meu de cinci ani pe pârtie. Dar vacanţa este la final.

R: Ce aţi făcut de Revelion?

D H: Am cântat la Piteşti şi am petrecut la Sibiu cu prietenii şi familia. A fost frumos. Cei de la Piteşti abia aşteptau să ne vadă, am şi rude pe acolo. Am cântat la trei evenimente, am strâns sculele şi am urcat pe Valea Oltului, spre casă.

R: Ce aveţi în plan pentru 2013?

D H: Să le luăm pe rând! Cu Spitalul de Urgenţă pregătim un turneu prin cluburile din ţară şi totodată vreau să ne implicăm în realizarea unui album Best of care să cuprindă şi câteva piese noi, iar asta ar atrage după sine şi un turneu. Eu mai sunt angrenat ca solist în proiectul muzical Mozart Rocks, un band care îmbină rock-ul clasic cu muzica clasică. Pregătim cu acest proiect un eveniment surpriză, grandios, care va avea loc în Bucureşti prin vară. Va fi ceva foarte tare! Alături de Mozart Rocks am cântat în septembrie la Sankt Petersburg, cu filarmonica de acolo, unde eu am făcut duet cu bas-baritonul rus Denis Sedov. A fost minunat! Mozart Rocks nu este un proiect cunoscut de publicul larg din România, însă la evenimentele din ţară cântăm mereu cu sala plină.

R: Care a fost cel mai frumos moment petrecut împreună cu Spitalul de Urgenţă?

D H: Petrecerea pe care am ţinut-o în microbuzul trupei după botezul băieţelului meu, în drum spre un concert din Timişoara. Drumul din Bucureşti până acolo a durat 18 ore. L-am înnebunit pe şofer, cu picnic, opriri şi cântări în trafic. A fost o nebunie.

R: Care este în opinia dvs. cea mai „tare” piesă de la Spitalul de Urgenţă?

DH: „Trăiască berea”! Urmată apoi în ordine de „Bici my mother”, „Lăutarii” şi „Ori la bal, ori la spital”. Sunt hit-uri care vor rămâne! Eu sunt acum cât se poate de exotic pentru generaţia tânără, de adolescenţi, care ascultă aceste piese la petreceri fără să ne audă prea des la radio, unde stilul nostru de etno-rock nu prezintă interes. Noi ne promovăm însă în mediul online, site-ul danhelciug.ro fiind o astfel de dovadă. Îi salut pe constănţeni şi ne vedem pe la concerte!