„Sunt contra ACTA”

Fost membru al formaţiei 3rei Sud-Est şi actual producător al Proiectului 1 Artist Music, Laurenţiu Duţă se numără printre artiştii care au reprezentat România la Eurovision în ultimul deceniu, în calitate de compozitor. Solistul şi producătorul din Năvodari este, totodată, un contestatar al situaţiei care s-a creat anul acesta, după ce TVR anunţase, în ianuarie, posibilitatea neparticipării României la ediţia din 2012 a concursului. Perioada de înscriere a pieselor pentru Selecţia Naţională de la Eurovision 2012 a început săptămâna trecută şi se desfăşoară până la data de 23 februarie. Cu această ocazie, Laurenţiu Duţă a declarat, printre altele, într-un interviu acordat în exclusivitate cotidianului „Telegraf”, că nu îl interesează Eurovisionul, fapt pentru care nu se va înscrie cu nicio piesă. Artistul s-a mai declarat şi contra sistemului de legi antipiraterie ACTA.

Reporter (Rep.): Au început înscrierile pentru Selecţia Naţională Eurovision. Aveţi vreun gând de participare?

Laurenţiu Duţă (L.D.): Se mai ţine Eurovisionul în... România? O veste bună… Am fost unul dintre critici şi am afirmat de la bun început, anul acesta, că nu este normal să se ajungă în situaţia aceasta din cauza unui post de televiziune. Am refuzat să cred că nu poate fi organizat un astfel de concurs o dată pe an. Mă bucur, totuşi, că până la urmă,s-a rezolvat situaţia, e un semn de maturitate. Nu m-am înscris cu nicio melodie şi, de când am participat cu Elena Gheorghe, am spus că nu mai vreau.

Rep.: Piesa „The Balkan Girls” a rămas o decepţie?

L.D.: Nu, sub nicio formă! Chiar dacă rezultatul final de la Eurovision nu a fost unul dintre cele mai bune, piesa a fost atunci bine primită la radio. Radiourile comerciale au o problemă cu difuzarea pieselor de la Eurovision, însă „Balkan Girls” nu a avut parte de acelaşi „tratament” negativ. A fost una dintre puţinele piese româneşti de atunci care a ajuns la radiourile din Occident.

Rep.: Laurenţiu Duţă, în calitate de artist profesionist, este pro sau contra sistemului de legi antipiraterie ACTA?

L.D.: Sunt contra, bineînţeles… Trebuie respectate anumite libertăţi. Dacă este vorba de vânzări, ele cresc de la an la an, chiar dacă în România există o problemă pe piaţă. Vânzările digitale sunt în plină expansiune, iar la noi, creşterea nivelului de trai pe care o aşteptăm şi la care sperăm va rezolva problema în acest sens şi va regla cât de cât piaţa, crescând numărul de download-uri legale.

Rep.: Ce priorităţi artistice mai aveţi în plan, în viitorul apropiat?

L.D.: Deocamdată, ne bucurăm de un feedback ce ne oferă încredere şi mă refer la featuring-ul cu Andreea Bănică, „Shining Heart”, care sperăm că va fi hit şi la vară, iar în martie, ne pregătim să-i scoatem şi videoclip. Apoi mai pregătim şi un nou single, pentru Dony.

Rep.: Pe plan personal, ce vă vedeţi făcând la vară?

L.D.: La cum se prezintă vremea acum, nu mă pot gândi decât la un singur lucru: plajă!