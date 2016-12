„Sunt pentru legalizarea marijuanei!”

Una dintre cele mai în vogă trupe de rock autohtone, Luna Amară, va cânta, în această seară, de la ora 22.30, la terasa Hand din Vama Veche. Cunoscută pentru onestitatea mesajelor sale „incorecte politic”, formaţia reuşeşte performanţa să transforme fiecare concert într-un show de neuitat, prin naturaleţea şi talentul cu care membrii trupei reuşesc să pătrundă în sufletul fanilor. Fericit de revederea cu vamaioţii, Mihnea Blidariu (solist, trompetă, chitară) ne-a împărtăşit câteva gânduri, adunate într-un scurt interviu.

Reporter (Rep.): Ce semnificaţie are acest an pentru trupă?

Mihnea Blidariu (M.B.): Aduce aniversarea a 10 ani de existenţă. O să încercăm să facem ceva în semn de apreciere pentru toţi cei care au fost alături de noi, pentru fani, în primul rând. Avem în vedere şi un album nou, momentan suntem în compoziţie, sunt gata vreo şase piese; dacă ne mişcăm cum trebuie, să sperăm că o să îl vedem la toamnă. Va fi un album mai dur decât cel precedent, dar, în acelaşi timp, diferit faţă de „Asfalt” şi „Loc Lipsă”.

Rep.: De unde vine radicalizarea?

M.B.: Muzica ne exprimă sentimentele. Ca şi oameni, considerăm că suntem suficient de deschişi, faţă de noi înşine în primul rând, să îmbrăţişăm toate laturile firilor noastre. „Don\'t Let Your Dreams Fall Asleep\" lansat, anul trecut, în mai, a fost un album mai... soft, pentru că am simţit nevoia să exploatăm şi această latură mai lirică a formaţiei, mai „aşezată”. Acum ne-am întors la sonorităţi mai agresive, pentru că aşa ne-a venit, e cea mai bună explicaţie. Noi cântăm cum ne vine, nu prea ne programăm lucrurile dinainte.

Rep.: Vă inspiră criza?

M.B.: Nu mă inspiră criza cât mă inspiră prostia din politica românescă, în primul rând, în care se tratează criza...

Rep.: Care sunt valenţele anti-sistem din mesajele trupei?

M.B.: Noi nu ne definim „anti-sistem”, ca sens general şi global, care, în definitiv, este foarte abstract şi nu înseamnă nimic. E o chestie adolescentină să te denumeşti anti-sistem. Noi ne-am axat foarte mult pe anumite realităţi care ne deranjează şi împotriva cărora luptăm. Concret, noi suntem împotriva unui sistem autohton corupt, care ne cenzurează sau care încearcă să ne sărăcească. Suntem împotriva acestui sistem construit pentru o mână de idioţi care se prefac că ne guvernează! Despre asta vorbim şi în versurile noastre.

Rep.: Cu toate acestea, aţi subliniat pe blog că nu vreţi să porniţi o „cruciadă”.

M.B.: În primul rând, fiecare trebuie să se analizeze pe sine, să-şi dea seama ce are în cap şi ce vrea de la viaţă sau de la societatea în care trăieşte. Dacă pornim cu ideea să fim anti-sistem, pentru că aşa e mişto sau pentru că am ascultat trei piese de la Rage Against The Machine, nu ajungem nicăieri. Roşia Montană e un bun exemplu: ne-am implicat în proiectul de salvare şi am reuşit, e ceva concret, palpabil.

Rep.: Anul acesta în ce proiecte vă veţi implica?

M.B.: Vom continua proiectul „Salvaţi Roşia Montană” şi vom face acolo un festival. Vom cânta şi vom duce mai departe lupta. În rest, încercăm prin fiecare piesă sau vers pe care îl facem să transmitem oamenilor un lucru simplu: uitaţi-vă în oglindă şi gândiţi-vă la ce aveţi de spus şi cine sunteţi, definiţi-vă! După acest pas în conştiinţa fiecăruia, lucrurile nu pot merge decât înspre profund şi spre bine.

Rep.: Să vorbim puţin despre „instituţii şi palate”.

M.B. Trecem printr-o perioadă grea şi o să mai trecem şi prin altele, poate şi mai grele, pentru că mi se pare că suntem guvernaţi de nişte oameni pe care, de fapt, nu îi interesează să conducă o ţară, îi interesează puterea ca şi concept, nu însă şi puterea de a schimba ceva în bine. Îi interesează să o ducă ei bine şi să-şi umple buzunarele. Pe scurt: îi interesează să fure! La ora asta, nu am cum să număr pe degetele de la o mână nişte politicieni capabili în ţara asta. Sunt dejecţiile fostului regim comunist! Dar sunt dezamăgit şi de poporul român, oamenii se lasă călcaţi în picioare în ultimul hal. Se pare că mentalităţile moştenite din dictatura ceauşistă nu au fost depăşite, frica a rămas. Presimt că vom ajunge la nişte chestii foarte periculoase, pentru că singurul lucru care o să le rămână românilor după ce vor începe să moară de foame va fi să arunce cu obiecte dure împotriva guvernanţilor. Cred că revoltele vor izbucni din disperarea şi frustrarea oamenilor, ori anul acesta, ori în 2011.

Rep.: Ce părere aveţi despre insistenţa unor politicieni de a „arunca” pe piaţă aşa-numitele „droguri legale”?

M.B.: Chiar mă bucurasem când le-au interzis. Acum, că vor să le redeschidă, mi se pare că e o idee tâmpită. Sunt nişte droguri sintetice, care au făcut numai rău. Sunt, indiscutabil, cu mult mai periculoase decât marijuana sau haşişul. Eu sunt pentru legalizarea marijuanei, aş avea o mare plăcere, sincer, să văd interzise porcăriile astea sintetice. Am văzut o grămadă de copii în spital sau care au murit din cauza acestor aşa-numite „produse etnobotanice”. Sunt, categoric, împotriva drogurilor sintetice de orice fel.