Suntem campioni la capitolul donatori de organe

Nu mai suntem arătaţi cu degetul că nu ne pasă de activitatea de transplant, că ţara noastră este codaşă la capitolul transplanturi de organe prelevate de la donatori aflaţi în moarte cerebrală, ci suntem lăudaţi. România este pe primul loc în Europa în privinţa numărului de donatori în moarte cerebrală, în acest an fiind înregistrate peste 100 de astfel de cazuri, a anunţat, sâmbătă, şeful Institutului Clinic de Urologie şi Transplant Renal (ICUTR) din Cluj-Napoca, Mihai Lucan. „Asistăm la un eveniment remarcabil care a apărut în activitatea de transplant a ANT. România a ajuns să fie campioană europeană la rata de donare de la donatori în moarte cerebrală, depăşindu-se 100 de astfel de donatori în acest an, de la 22 câţi erau în 2006. Acest rezultat este consecinţa unei activităţi de lungă durată, este şi meritul coordonatorilor de transplant, care au depus eforturi extraordinare. Transilvania este fruntea, cei mai mulţi donatori în moarte cerebrală au provenit de această zonă”, a spus Lucan. La rândul său, prof. univ. dr. Irinel Popescu, şeful Centrului de Chirurgie Generală şi Transplant Hepatic din cadrul Institutului Clinic Fundeni, membru al Consiliului Ştiinţific al ANT, a declarat că, după înfiinţarea ANT în România, se poate vorbi despre „transplant sistematic”. Coordonatorul naţional de transplant, dr. Victor Zota, a spus, în aceeaşi conferinţă de presă, că speră ca la sfârşitul acestui an numărul de donatori în moarte cerebrală din România să ajungă la 140.

Anul acesta, 32 de noi spitale au fost implicate în programul naţional de transplant, după nominalizarea coordonatorilor de transplant şi a responsabililor cu identificarea şi menţinerea donatorilor în moarte cerebrală. Printre centrele de profil noi se numără şi Constanţa. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă (SCJU) „Sf. Apostol Andrei” a reuşit, pe 24 aprilie, un pas extrem de important în ceea ce priveşte alinierea la mari spitale din ţară, dar şi din Europa. La data menţionată, în premieră la SCJU, specialişti din Bucureşti şi Constanţa au prelevat trei organe de la un tânăr de 30 de ani declarat în moarte cerebrală, trei vieţi fiind astfel salvate, aşa cum au anunţat medicii veniţi pentru prelevarea organelor.