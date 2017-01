Suntem cu 30 de secunde mai aproape de Apocalipsă

Ceasul Apocalipsei, considerat un indicator al probabilității distrugerii civilizației umane, a fost dat înainte cu o jumătate de minut înainte, fiind astăzi la cel mai apropiat nivel de sfârșitul lumii din ultimii 64 de ani, relatează cotidianul The Washington Post. Acum Organizaţia care se ocupă de acest ceas simbolic pentru soarta omenirii, Bulletin of Atomic Scientists, și-a motivat decizia de a da înainte ceasul ca urmare a "deteriorării peisajului de securitate globală în 2016 din cauza inabilităţii comunității internaționale de a aborda în mod eficient cele mai presante ameninţări existenţiale la adresa omenirii, arsenalul nuclear și schimbările climatice". "Să nu ne facem iluzii, a fost un an dificil", a declarat Rachel Bronson, director executiv și al Bulletin of the Atomic Scientists. Însă organizația a citat și alegerea președintelui Donald Trump drept un motiv în plus pentru modificarea orei. "Această situație globală tulburătoare a servit drept fundal pentru ascensiunea naționalismului strident la nivel global în 2016, inclusiv scrutinul prezidențial din Statele Unite unde câștigătorul, Donald Trump, a făcut comentarii îngrijorătoare cu privire la utilizarea și proliferarea armamentului nuclear și a contestat consensul științific copleșitor în ceea ce privește schimbările climatice".

Astfel, Ceasul Apocalipsei se află astăzi la două minute și jumătate de miezul nopții și este la nivelul cel mai apropiat de Apocalipsă din ultimii 64 de ani. În 1953, oamenii de ştiinţă au fixat ceasul la ora 11:58:00, după ce Statele Unite testaseră prima armă de tip termonuclear, iar câteva luni mai târziu, URSS a testat o bombă cu hidrogen. Creat în anul 1947, Ceasul Apocalipsei a fost conceput de oameni de știință care au participat la Proiectul Manhattan (proiectul de dezvoltare a primei arme nucleare). Iniţial considerat drept un indicator al probababilității producerii unui conflict nuclear pe scară largă, acum include și alte amenințări, cum ar fi schimbările climatice, armele biologice și amenințările cibernetice.