Suntem din ce în ce mai puţini! Sporul natural al populației a fost negativ în luna august a acestui an, similar cu august 2015, când sporul natural negativ a fost mult mai accentuat (3.284 de persoane), relevă datele Institutului Național de Statistică (INS), publicate luni. Conform statisticii, la nivelul lunii august 2016, comparativ cu aceeași perioadă din anul anterior, numărul născuților vii a fost mai mare cu 3.612, iar numărul persoanelor care au decedat a fost cu mai mare cu 529. De asemenea, numărul copiilor cu vârsta sub un an care au decedat a fost cu 9 mai mic în luna august 2016 decât cel înregistrat în luna august 2015.

MAI PUŢINE CĂSĂTORII

În același timp, numărul căsătoriilor a scăzut cu 702, în timp ce prin hotărâri judecătorești definitive și conform Legii nr. 202/2010 s-au pronunțat cu 831 divorțuri mai multe în luna august 2016 decât în luna august 2015.

MAI MULŢI MORŢI

Potrivit INS, în luna august 2016 s-a înregistrat nașterea a 19.603 copii, cu 3.230 mai mulți decât în luna iulie 2016. Pe de altă parte, numărul persoanelor ale căror decese au fost înregistrate în aceeași perioadă a fost de 19.804, cu 838 mai multe decât în luna iulie, anul curent. Tot la nivel comparativ, august - iulie 2016, datele oficiale arată că numărul deceselor copiilor cu vârstă sub un an a fost de 120, în creștere cu 8 copii.