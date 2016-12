Suntem din ce în ce mai puţini!

Populaţia României a înregistrat spor natural negativ şi în a noua lună din acest an, în condiţiile în care numărul naşterilor a fost depăşit de cel al deceselor cu 502, continuând declinul resimţit de la începutul anilor \'90, potrivit datelor publicate de Institutul Naţional de Statistică (INS). În primele noua luni din 2010, populaţia a scăzut cu 32.088 de persoane, în timp ce, în întregul an 2009, populaţia României s-a diminuat cu peste 34.000 de persoane. În prezent, România are mai puţin de 21,5 milioane de locuitori, faţă de vârful de 23,2 milioane atins în urmă cu 20 de ani. Potrivit INS, în ultimii ani, sporul natural a înregistrat în România o anumită ciclicitate, cu valori negative mai mari în lunile de iarnă şi uşoare valori pozitive în vară sau la începutul toamnei. Astfel, numărul de născuţi-vii a fost în luna septembrie de 18.482 (10,5 la 1.000 locuitori), cu 1.860 mai puţini decât în august, în timp ce numărul deceselor a fost de 18.984 (10,8 la 1.000 locuitori), în scadere cu 1.534 faţă de luna precedentă. Faţă de septembrie 2009, numărul de născuţi-vii a scazut cu 1.709, iar numărul deceselor a fost mai mare cu 588.