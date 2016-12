„Suntem în criză din cauza Guvernului Brătianu sau Duca?“

Purtătorul de cuvânt al PNL, Mihai Voicu, a declarat că modul în care preşedintele şi Guvernul invocă „greaua moştenire“ pentru a justifica incompetenţa nu mai e crezut de nimeni, precizând că se aşteaptă ca Băsescu să dea vina pentru criză şi pe Guvernul Brătianu sau Duca. „Deocamdată, până una alta, România e în cea mai proastă situaţie sub cel mai slab guvern, şi pentru asta domnul Băsescu şi acoliţii săi vor răspunde electoral“, a spus liberalul. Voicu a susţinut că nu ar fi fost „moral“ ca pensiile şi salariile să nu fie majorate în guvernarea liberală ca urmare a creşterii economice. „Iar în legătură cu politicile Guvernului Tăriceanu, dacă am fi puşi acum în situaţia să o mai facem încă o dată, am face-o tot la fel, pentru că ar fi fost imoral. O creştere economică se face de către cetăţenii unei ţări, nu de către un guvern şi ar fi fost imoral şi incorect ca acea creştere economică, care a fost una foarte mare, să nu se regăsească şi în bunăstarea cetăţenilor“, a mai spus Voicu.