Suntem în faţa unui sistem de câştigat alegeri cu orice preţ

Dan Mihalache, consilier al lui Crin Antonescu şi fost deputat PSD de Maramureş, nu confirmă, dar nici nu infirmă zvonurile potrivit cărora ar urma să preia şefia PNL Maramureş după eşecul înregistrat de USL la alegerile de duminică. Mihalache explică absenteismul înregistrat la alegerile parţiale de duminică din Maramureş prin faptul că este perioadă de vară şi lumea este plecată în concedii. Pe de altă parte, Mihalache reaminteşte că nici la recentele alegeri pentru funcţia de primar la Baia Mare prezenţa la vot nu a fost cu mult mai mare: \"Cam ăsta e pulsul populaţiei, din păcate. Politica pare din ce în ce mai puţin atractivă\". Întrebat cum comentează faptul că USL se laudă în sondaje cu procente de 50%-60%, dar la alegeri a obţinut mult mai puţin, Mihalache a replicat: \"Ceea ce mie mi se pare îngrijorător este nu diferenţa dintre sondaje şi scorul din teren, ci modul în care a fost obţinut acest scor de către PDL şi derapajul major al mecanismelor electorale la care am putut asista în aceste alegeri parţiale. Eu am fost la Baia Mare şi vreau să vă spun sincer că nu am văzut niciodată, în toată viaţa mea politică, şi am şi eu 15 ani, un asemenea sistem de presiune precum cel pus în mişcare de către PDL\".