Suntem în primele locuri din UE la diferenţe în ratele de angajare pentru bărbaţi şi femei

România are una dintre cele mai mari diferenţe din UE între ratele de angajare pentru bărbaţi şi femei, de 16,7 puncte procentuale, cea mai mare fiind înregistrată în Malta, de 28,4 puncte, potrivit datelor biroului de statistică Eurostat. Datele, aferente anului 2014, se referă la persoane cu vârste cuprinse între 20 şi 64 de ani. Potrivit Eurostat, România are a cincea mare diferenţă din Uniunea Europeană între ratele de angajare ale bărbaţilor şi femeilor, un nivel mai ridicat fiind înregistrat în Malta (28,4 puncte procentuale), Italia (19,4 puncte), Grecia (18,3 puncte) şi Republica Cehă (17,5 puncte). La polul opus se află Finlanda (1,9 puncte procentuale), urmată de Lituania (2,5 puncte), Letonia (4,6 puncte), Suedia (4,6 puncte) şi Bulgaria (6,1 puncte). La nivel european, diferenţa dintre ratele de angajare ale bărbaţilor (75%) şi femeilor (63,5%) a fost anul trecut de 11,5 puncte procentuale, comparativ cu 17,3 puncte în 2002. Pe ansamblu, România a înregistrat în 2014 o rată de angajare de 65,7%, în creştere de la 64,7% în 2013, dar sub ţinta naţională pentru anul 2020, de 70%. Pentru categoria de vârstă cuprinsă între 55 şi 64 de ani, rata de angajare din România este de doar 43,1%, în creştere de la 41,8% în 2013. În cazul bărbaţilor, această rată este de 53,2%, iar pentru femei, de numai 34,2%. Opt state din UE au rate mai scăzute de angajare decât România pentru această categorie de vârstă, precum Ungaria (41,7%), Polonia (42,5%) şi Grecia (34%). Cele mai mari rate de angajare pentru persoanele cu vârste de 55-64 de ani sunt înregistrate în statele nordice şi Germania, cu un nivel de 83,6% în Islanda, 74% în Suedia, 72,2% în Norvegia şi de 65,6% în Germania. În Bulgaria, 50% dintre persoanele care fac parte din această categorie sunt active pe piaţa muncii.

La nivelul UE, ratele de angajare pentru persoanele cu vârste cuprinse între 20 şi 64 de ani au crescut în 2014 comparativ cu anul precedent în aproape toate statele membre, cel mai mult în Ungaria, Portugalia, Croaţia şi Lituania. Un nivel de peste 75% a fost consemnat în Suedia (80%), Germania (77,7%), Marea Britanie (76,2%), Olanda (76,1%) şi Danemarca (75,9%). La polul opus se află Grecia (53,3%), Croaţia (59,2%), Spania şi Italia (ambele cu 59,9%). Patru state membre au atins sau au depăşit deja ţintele naţionale pentru 2020, respectiv Germania, Croaţia, Malta şi Suedia. Datele publicate ieri de Eurostat se bazează pe rezultatele unui sondaj la nivel european care colectează informaţii referitoare la piaţa muncii.