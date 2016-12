Suntem mai puţini!

Numărul de decese a depăşit în noiembrie cu 5.666 de persoane totalul copiilor născuţi în aceaşi perioadă, sporul natural negativ fiind mai mare cu aproape 40% faţă de luna similară din 2010 şi cu 30% comparativ cu octombrie, potrivit datelor publicate de Institutul Naţional de Statistică (INS). În luna noiembrie, s-au născut 15.867 copii (9 născuţi-vii la 1.000 locuitori) cu 600 mai puţini decât în luna octombrie. Numărul persoanelor care au decedat în luna noiembrie a fost de 21.533 (12,3 decedaţi la 1.000 locuitori) cu 811 decedaţi mai mulţi decât în luna octombrie. Sporul natural a fost negativ atât în luna noiembrie, - 5.666 persoane (decedaţii având un excedent faţă de născuţii-vii), cât şi în luna octombrie, de - 4.255 persoane. Numărul copiilor cu vârstă sub un an care au decedat în luna noiembrie a fost de 184 (11,6 copii sub un an la 1.000 născuţi-vii), rata marcând o creştere semnificativă faţă de luna octombrie, când a fost de 8,7 copii sub un an la 1.000 născuţi-vii. La oficiile de stare civilă s-au înregistrat în luna noiembrie 4.974 căsătorii (2,8 căsătorii la 1.000 locuitori), în scădere cu 5.544 căsătorii comparativ cu luna precedentă. Numărul divorţurilor pronunţate prin hotărâri judecătoreşti definitive a fost de 2.719 divorţuri (1,55 divorţuri la 1.000 locuitori), cu 296 mai multe decât în luna octombrie. Numărul născuţilor-vii a fost mai mic cu 869 în luna noiembrie faţă de aceeaşi lună din 2010, iar numărul persoanelor care au decedat a fost mai mare cu 677 faţă de luna noiembrie 2010. Sporul natural negativ din luna noiembrie 2010 a fost de 4.120 persoane. Numărul copiilor cu vârstă sub un an care au decedat în luna noiembrie 2011 a fost mai mare cu 15 faţă de luna noiembrie 2010. Numărul căsătoriilor a fost în luna noiembrie 2011 cu 77 mai mare decât în aceeaşi lună din anul precedent. Prin hotărâri judecătoreşti definitive s-au pronunţat cu 369 divorţuri mai puţine în luna noiembrie 2011 decât în luna noiembrie 2010.