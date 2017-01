Suntem pe ultimul loc în UE la siguranţa rutieră

În pofida tuturor avertismentelor adresate şoferilor de poliţiştii de la Rutieră, în ciuda numeroaselor cazuri în care momente de neatenţie sau de teribilism au provocat tragedii rutiere, numărul accidentelor mortale se menţine la cote ridicate în România. Potrivit unei statistici preliminare, publicată ieri de Comisia Europeană, în ţara noastră s-au înregistrat în 2013 cele mai multe decese în accidente rutiere la un milion de locuitori - 92, din UE, în scădere, totuşi, faţă de 2012, când în ţara noastră au avut loc 101 de decese la un milion de locuitori. România este urmată în acest clasament nefast de Luxemburg şi Polonia, unde s-au înregistrat 87 de decese la un milion de locuitori, şi de Letonia - 86. La polul opus se află Suedia - cu 28, Marea Britanie - cu 29 şi Spania - cu 37 de decese la milionul de locuitori. Malta este singurul stat în care numărul persoanelor care au murit în accidente rutiere a crescut, de la 27 la un milion de locuitori în 2012 la 54, anul trecut. Potrivit Comisiei Europene, este al doilea an consecutiv în care s-a înregistrat “o scădere impresionantă” a numărului de persoane ucise pe şoselele Europei. Astfel, conform datelor preliminare, numărul deceselor rutiere a scăzut cu 8% în comparaţie cu 2012. “Este al patrulea an consecutiv în care se înregistrează în ţara noastră scăderi în ceea ce priveşte mortalitatea pe şosele. În 2008, spre exemplu, 3.200 de persoane şi-au pierdut viaţa în accidente rutiere produse în România. În 2013 s-a ajuns la 1.800 de persoane decedate. De la 146 de decese la un milion de locuitori am ajuns la 92 de decese la un milion de locuitori”, a declarat cms. şef Lucian Diniţă, şeful Direcţiei Rutiere, din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române.