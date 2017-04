Suntem vicecampioni la economie subterană

Of, nici la economie subterană nu suntem primii în UE! Suntem „decât“ pe doi, după bulgari, care se mișcă mai bine prin porțile legislative și pe sub radarul autorităților, arată un raport al Comisiei Europene. Oricum, cert e că din banii pierduți de statul român într-un an ar putea fi construite toate autostrăzile promise-n campania electorală. Câteva cifre - economia neagră românească înseamnă 28% din PIB, iar cea bugărească - 30% din PIB. La polul opus se află Luxemburg (8,8%) și Austria (8,2%). În 2017, CE estimează că economia neagră din România va înghiți circa 81 miliarde lei. Raportul mai relevă că 1,4 milioane români muncesc la negru, cei mai mulți fiind în industrie (550.000), comerț și construcții (350.000 fiecare), transporturi și comunicații (160.000).