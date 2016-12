SĂ MURIM TOŢI? După publicarea, joi, a strategiei fiscale, adică a loviturii de graţie date românilor, preşedintele României, Traian Băsescu, a venit, ieri, cu lămuriri: „Eu am un singur mesaj pentru bugetari: sunteţi prea mulţi! Avem la ora actuală 1,2 milioane de bugetari şi trebuie reduse cheltuielile pe funcţionarea statului dacă vrem să fim un stat viabil\"! Atât de simplu. Exterminarea începută anul trecut, prin tăierea pensiilor şi salariilor, continuă până în 2014, când, mai mult ca sigur, viziunea de viitor a “vajnicului cârmaci” va da roade. Bătrânii vor muri pe capete, tinerii vor pleca toţi din ţară, bugetarii vor intra în şomaj, educaţia nu va mai oferi suportul intelectual necesar trecerii peste nenorociri, sănătatea este oricum demult îngropată… Să continuăm? Băsescu, dictatorul Guvernului contabil, a explicat, sec şi clar, că, la ora actuală, statul român împrumută 3,6 miliarde de euro pentru plata pensiilor şi peste 1,2 miliarde euro pentru plata bugetarilor şi că România nu poate împrumuta bani la nesfârşit pentru a plăti o ţară de “asistaţi social”. Întâmplător, aceşti asistaţi social sunt chiar cei care plătesc taxe şi impozite care, evident, înseamnă bani la stat.

NU ÎNGHEAŢĂ, CI DOAR… NU CRESC! Singura problemă a lui Băsescu în ce priveşte strategia fiscală este legată de folosirea, în presă, a cuvântului “îngheţate”, în legătură cu pensiile, când este vorba despre faptul că ele nu mai cresc! \"În strategie nu scrie nimic despre îngheţarea pensiilor. În momentul de faţă, din cauza deficitului foarte mare pe care îl are bugetul de pensie, se amână plata diferenţei de pensii pentru cei din grupele I şi II de muncă, ce s-au pensionat după 2001, asta scrie în strategie…\", a explicat şeful statului, adăugând că “fondul de pensii şi funcţionarea statului sunt cei doi mari consumatori, alături de ajutoarele sociale”.

SE PLĂTESC PENSIILE, DĂM FALIMENT! De asemenea, Băsescu s-a declarat, vineri, susţinătorul acerb al strategiei fiscale pe care tot el a impus-o Guvernului, încălcând astfel orice lege posibilă, şi a precizat că, dacă România rămâne pe poziţia unei ţări care plăteşte salariile bugetarilor şi pensiile din împrumuturi, atunci \"dăm faliment toţi\". \"Trebuie să ştim un lucru limpede: România împrumută bani pentru plata salariilor bugetarilor şi a pensiilor. Pentru pensii şi salarii, în acest an împrumutăm 4,8 miliarde. Nu putem rămâne pe poziţia unei ţări de a plăti bugetarii şi pensiile din împrumuturi, pentru că dăm faliment toţi\", a declarat Băsescu. Şeful statului a arătat că România împrumută bani pentru plata salariilor şi a pensiilor \"sacrificând generaţia care se naşte acum\". \"Eu susţin strategia fiscală a Guvernului pentru că îmi dau seama că nu avem altă soluţie\", a mai spus preşedintele. Greşeala, firească pentru el şi catastrofică pentru noi, pe care o face şeful statului este următoarea: folosirea pluralului. “România împrumută bani”, “dăm faliment toţi”. Când şi cât anume s-a implicat poporul în strategia fiscală, când a împrumutat poporul bani fără să-i dea înapoi? Poporul a lăsat toate aceste înalte preocupări pe mâna aleşilor, iar viziunea şi strategia acestora se văd acum. \"N-aş vrea să spun un lucru pe care să-l consideraţi lozincă, dar noi acum împrumutăm bani pentru pensionari şi bugetari sacrificând generaţia care urmează să intre în viaţă\", a subliniat preşedintele, ţinând să precizeze că această afirmaţie trebuie văzută ca o realitate şi nu ca o dorinţă de a pune \"pensionarii împotriva tinerilor.\" Nu mai are sens să comentăm!

CRIZA? SUNTEM ÎN CONTINUARE OPTIMIŞTI! Băsescu a mai declarat că România se va împrumuta şi anul viitor pentru plata pensiilor şi a salariilor, dar este important ca suma împrumutată să fie mai mică decât cea împrumutată în acest an. \"România are un nivel de datorie redus. Vom împrumuta şi anul viitor să plătim pensiile, dar vom împrumuta mai putin decât anul acesta\", a afirmat Traian Băsescu. Întrebat dacă se teme de o iminenţă a crizei, Băsescu a răspuns: \"Sigur că îngrijorat sunt, dar, zic eu, că suntem mult mai pregătiţi acum să facem faţă unei eventuale a doua criză, în condiţiile în care nu am ieşit din prima. Deci, suntem mult mai pregătiţi acum decât am fost în 2009-2010\".

Cu alte cuvinte, noi împrumuturi înseamnă noi greutăţi în zona fiscală şi, respectiv, o nouă golire a bugetului. Drept urmare, dacă vom continua să împrumutăm, cum se încearcă redresarea economiei şi zonei sociale? Băsescu a găsit soluţia: dacă scade numărul românilor, scade şi cifra împrumuturilor!

CLICA LUI BĂSESCU: ECOURI ŞI PROSTIE! Şi proaspătul venit din China, Emil Boc, s-a repezit să hămăie a ecou după spusele preşedintelui, fiind, ca de obicei, pe lângă subiect: \"Această strategie fiscal-bugetară nu taie niciun leu din ceea ce primesc astăzi în buzunar bugetarii sau pensionarii. Urmează ca în perioada următoare, în funcţie de evoluţiile economice internaţionale şi creşterea economică internă (?), să stabilim în cadrul legii bugetului pe anul 2012 concret prevederile salariale şi celorlalte domenii, ţinând cont de această strategie. Ea nu taie niciun leu din drepturile care se plătesc astăzi, ci doar aşteaptă să vadă care va fi prognoza bugetară pentru 2012\". Slavă domnului, am zice noi, nici nu s-a pomenit despre tăieri, ci doar despre îngheţări… Oare micuţul premier ştie ceva în plus şi a scăpat din cioculeţ punguţa cu bănuţii de aur?

O altă declaraţie genială, în sprijinul replicilor cârmaciului, aparţine “capului” ministerului cu cel mai mare buget alocat vreodată vreunei instituţii, al Turismului. Ministrul Dezvoltarii Regionale, Elena Udrea, a declarat: \"Suntem doar precauţi. Economia e stabilă, am avut creştere economică, dar nu înseamnă că putem să dăm drumul robinetului - creşteri de pensii şi salarii. Am vrea să facem asta. Strategia fiscală nu spune nici că mai cresc, nici că nu vor mai creşte”.

REMEMBER Dacă mai este cazul… amintim că Ministerul Finanţelor a publicat, joi după-amiază, Strategia fiscal-bugetară pentru perioada 2012-2014, document care include toate informaţiile privind sistarea, până în 2014, a tichetelor de masă, angajărilor în sistemul public, blocarea unor majorări ale unor pensii şi creşterea impozitelor pe maşini şi clădiri. În forma prezentată de Ministerul Finanţelor, strategia prevede de asemenea că Guvernul va sista până în anul 2014 acordarea tichetelor de masă, cadou şi de vacanţă pentru angajaţii din instituţiile publice, va bloca acordarea de premii pentru bugetari şi va continua sistemul de compensare doar cu ore libere a muncii prestate în afara timpului normal de lucru. Guvernul va amâna cu doi ani, până în 2014, şi termenul impus prin lege de la care trebuie să asigure finanţarea sistemului educaţional cu minimum 6% din PIB, justificând că alocarea fondurilor la acest nivel impune un efort bugetar total suplimentar de peste 46 miliarde lei în anii 2012 şi 2013. De asemenea, Guvernul va bloca până în anul 2014 şi majorarea unor pensii, programată prin Legea pensiilor să fie aplicată anul viitor, motivând că lipsa unui \"cadru sustenabil\" de aplicare a legii va creşte deficitul bugetului asigurărilor sociale de stat şi poate avea consecinţe grave în plata drepturilor sociale.

EDUCAŢIA ESTE O NECESITATE, NU UN MOFT Educaţia din România se confruntă cu o subfinanţare cronică, iar alocarea a 6% din PIB pentru acest domeniu este o necesitate, şi nu un moft, au declarat, joi, reprezentanţii Federaţiei Sindicatelor Libere din Învăţământ (FSLI). \"În 2011, învăţământul a primit aproximativ 3% din PIB, în condiţiile în care media procentului din PIB în ţările UE este de circa 5,2%. Investiţiile din acest sector începute în anii trecuţi vor fi, în cele mai multe cazuri, conservate şi în anii următori, întrucât fondurile destinate acestora sunt insuficiente\", mai spun reprezentanţii FSLI.

SINGURA MAJORARE: BUGETUL DE INVESTIŢII Guvernul va aloca în 2014 peste 55,7 miliarde lei pentru investiţii, în creştere cu 54% comparativ cu bugetul pentru acest an, de 36,1 miliarde lei, proiectele de prioritate redusă şi cele neperformante urmând a fi întrerupte, potrivit datelor din strategia fiscal bugetară 2012-2014. \"Pentru anul 2011 şi perspectiva 2012-2014, Guvernul îşi menţine angajamentul de alocare a unor fonduri importante pentru cheltuielile de investiţii (...) Una din direcţiile principale de acţiune pentru 2011 şi orizontul 2012-2014 o reprezintă reorientarea cheltuielilor de investiţii publice în vederea realizării unei treceri treptate de la investiţiile finanţate integral din surse naţionale la investiţii cofinanţate din fonduri UE, context în care se va efectua o analiză a portofoliului existent de investiţii\", se precizează în strategie.