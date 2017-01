„Sunwaves 15” - de 1 Mai, la Mamaia Nord

Petrecăreţi din toate colţurile ţării şi chiar ale lumii vor veni iar la Mamaia, în minivacanţa de 1 Mai, pentru a petrece patru zile „nebune” la festivalul bianual de muzică electronică „Sunwaves”, ajuns la cea de-a 15-a ediţie. Evenimentul se va desfăşura în perioada 1 - 4 mai, pe plaja Sunwaves Beach din faţa complexului Enigma, Mamaia Nord.

Biletele se pot procura în avans până pe 28 aprilie, inclusiv, la preţul de 120 lei pentru trei nopţi (joi, vineri şi sâmbătă) sau 100 lei pentru două nopţi (vineri şi sâmbătă), din punctele de vânzare din marile oraşe ale ţării afişate pe site-ul oficial al festivalului. De asemenea, se vor găsi bilete în vânzare pentru fiecare dintre seri, la intrare.

DOUĂ SCENE ŞI ZECI DE DJ Evenimentul începe în seara de 1 mai, de la ora 22.30, când pe scena nr. 2 (devenită B, pe timp de zi) vor evolua Valentino Kanzyani, Nastia, Barac şi Cap. Pe 2 mai, începând cu ora 10.00, pe scena A (devenită nr. 1, în timpul nopţii) vor evolua Valentino Kanzyani, Taimur, Yate, Herodot şi Inner, iar seara, de la ora 22.30, pe scena 1 vor evolua Seth Troxler, Tale of Us şi Hextor. Pe scena 2 vor mixa Rhadoo, Petre Inspirescu, Raresh, Dubtil şi Cristi Cons.

Sâmbătă, începând cu ora 10.00, pe scena A vor urca Lee Burridge, Audiofly şi Mahony, iar pe scena B vor fi prezenţi Wareika, Cristi Cons & Vlad Caia, Dubtil, Mihigh, Priku şi Piticu. Tot sâmbătă, de la ora 22.30, vor urca pe scena 1 Marco Carola, Marc Antona şi Kozo, iar pe scena 2 vor evolua Ricardo Villalobos şi Cezar.

Pe 4 mai vor avea loc reprezentaţii doar pe timp de zi, începând cu ora 10.00, când pe scena A vor urca Hector, Bill Patrick şi Tini, iar pe scena B vor întreţine atmosfera Zip, Alexandra, Barac, Gescu, Dan Andrei, Prâslea, Cezar şi Kozo. Accesul la scenele de zi costă 20 de lei sau se face gratuit, pe baza brăţărilor primite la petrecerea din timpul nopţii.