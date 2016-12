Super-concert AC/DC în România

În stilul său specific, legendara trupă AC/DC şi-a făcut grandios intrarea în Piaţa Constituţiei din capitală, cu tunuri, confetti, o locomotivă şi un Angus Young care a electrizat, duminica trecută, cei aproape 60.000 de fani de toate vârstele. Aşteptările publicului au fost răsplătite din plin de prestaţia ireproşabilă a unor profesionişti ai rock-ului, într-o atmosferă incendiară şi după un scenariu care se ridică la înălţimea celor 37 de ani de rock, dar şi de organizarea excelentă a spectacolului.

● Falsă alarmă cu bombă ● Înaintea regalului AC/DC, pe scena amplasată lângă Palatul Parlamentului a urcat trupa americană Down, a lui Phil Anselmo (ex-Pantera), care a concertat timp de o oră, urmată de veteranii de la Iris. Show-ul românilor nu a fost scutit de un incident: o ameninţare cu bombă, care s-a dovedit a fi falsă, a fost primită în timpul recitalului lui Cristi Minculescu. Poliţia l-a reţinut ca posibil autor pe Costel Pleşa, în vârstă de 40 de ani. Acesta a folosit o cartelă preplătită şi a sunat din sectorul 5 al capitalei la 112, spunând că este o bombă în Piaţa Constituţiei, unde se desfăşura concertul Iris. Apelul a fost efectuat la ora 19.37, când pe scenă cânta formaţia amintită.

● Un show de neuitat ● Punctuală la întâlnirea cu românii, trupa AC/DC, formată din Brian Johnson, Angus Young, Malcolm Young, Cliff Williams şi Phil Rudd, şi-a făcut apariţia pe acordurile piesei „Rock N\' Roll Train\", la ora 21.00, după ce publicul a fost încăzit cu un montaj de imagini pe cele trei monitoare - unul central şi două în dreapta şi stânga scenei. „Bună seara, Bucureşti!\", au fost cuvintele cu care solistul a salutat România, moment răsplătit din tribune cu o explozie de urale şi aplauze entuziaste. După el, pe scenă, a urcat celebra locomotivă, care a rămas în decorul scenei pe toată durata spectacolului

Playlist-ul concertului a inclus piese „standard\" programate pentru Black Ice World Tour, turneul în care a fost inclus şi show-ul de la Bucureşti. Nu au lipsit hit-urile care au făcut din AC/DC un nume de istorie, printre care „Thunderstruck\" sau „You Shook Me All Night Long\", fredonat la unison de cei care n-au uitat că, în anii \'80, un vinil original, adus cu greu „de afară\", costa la Bucureşti cât un pick-up…

În timpul piesei „Whole Lotta Rosie\", pe locomotiva parcată pe scenă a apărut o femeie gonflabilă cât un compartiment de tren, după care spectacolul a continuat cu Angus Young, în rol principal. Fondatorul şi liderul AC/DC a improvizat un număr de striptease după piesa „The Jack\", păstrând pe el doar celebrii săi pantaloni scurţi, branduiţi cu numele trupei, în timp ce „Let There Be Rock\" a fost dedicată unui solo de chitară impresionant, cântat în toate poziţiile.

Concertul AC/DC s-a încheiat în jurul orei 23.00, iar finalul a fost la fel de exploziv, pe ritmurile „For Those About to Rock\", cu tunuri pe scenă şi artificii, epilog ce va rămâne în amintirea tuturor celor prezenţi, fie aceştia români sau veniţi din SUA ori Japonia.